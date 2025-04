Burkina-Littérature-Dédicace

Burkina: L’adjudant-chef Kaboré explore l’amour à distance dans un essai

Ouagadougou, 24 avril 2025 (AIB) – L’adjudant-chef Lassané Kaboré a procédé, jeudi à Ouagadougou, à la dédicace de son ouvrage « S’aimer à distance », un essai littéraire inspiré de son vécu qui aborde les défis des couples séparés par l’éloignement, notamment ceux des forces combattantes.

L’ouvrage propose des conseils pratiques, des témoignages et des stratégies pour entretenir une relation amoureuse malgré la distance géographique.

Il rend hommage aux partenaires des forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Selon l’auteur, écrire ce livre a été pour lui un voyage à la fois intime et universel.

« Intime, puisqu’il s’inspire de nos expériences vécues, de confidences reçues, de réalités partagées autour de ma modeste vie professionnelle et personnelle. Universel, parce qu’il aborde une problématique qui touche de nombreux couples aujourd’hui : celle de l’éloignement, qu’il soit géographique, personnel ou émotionnel », a-t-il indiqué.

À en croire M. Kaboré, à travers cette œuvre, il a voulu transmettre un message d’espoir et aider les couples à tirer le meilleur de leur union, qui demeure sacrée même dans les situations les plus difficiles.

L’essai de 75 pages s’articule autour de quatre axes : s’aimer à distance, communiquer durant le déploiement, rester actif et gérer ses émotions.

Le ministre d’État en charge de la Défense, représenté par le Colonel-major Soyo Ardjouma Palé, a salué l’ouvrage qui, selon lui, met en lumière les sacrifices silencieux des conjoints des FDS et des VDP, ainsi que leur rôle essentiel dans la résilience du personnel engagé.

« Ce livre met en lumière ces épouses courageuses, discrètes, résilientes, qui supportent l’absence, l’angoisse et parfois le silence, mais qui tiennent bon par amour, par loyauté, par foi. C’est un hommage qu’elles méritent amplement », a-t-il déclaré.

Le Colonel-major Palé a félicité l’auteur pour avoir su trouver les mots justes pour exprimer une réalité vécue au quotidien.

« En tant que responsable militaire, profondément touché par ce que vivent nos familles, je tiens à réaffirmer notre reconnaissance et notre engagement à toujours œuvrer pour permettre à nos soldats de préserver les liens avec leurs proches, tout en respectant les impératifs de la sécurité militaire. S’aimer à distance, c’est possible. Et grâce à des plumes comme celle de l’adjudant-chef Kaboré, cette réalité sera encore mieux comprise et mieux vécue. Que cette œuvre touche les cœurs, éveille les esprits et inspire d’autres plumes à s’exprimer », a-t-il exhorté.

Publié aux Éditions CEPRODIF, « S’aimer à distance » est disponible au prix de 2 500 FCFA.

Agence d’information du Burkina

BO/ata