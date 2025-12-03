Burkina-Academie-Police-Rentrée

Burkina: L’Académie de police lance sa rentrée 2025-2026 et annonce une réforme de spécialisation

Ouagadougou, 03 déc. 2025 (AIB)-L’Académie de police a effectué ce mercredi sa rentrée solennelle 2025-2026, placée sous le thème « la coopération internationale dans la formation policière face aux menaces transnationales », marquée par l’annonce d’une réforme majeure axée sur l’introduction progressive d’un régime de spécialisation au sein de l’institution.

A long terme, l’académie ne formera plus uniquement des policiers généralistes, mais également des spécialistes dans des domaines tels que l’investigation criminelle, le maintien de l’ordre, le renseignement ou la sécurité publique, a annoncé, le Secrétaire général du ministère de la Sécurité, le Commandant Ahmed Ouédraogo.

Pour lui la pertinence de cette réforme majeure tient du fait de l’évolution rapide de l’environnement sécuritaire et d’autres méthodes qui nécessite de s’adapter.

« Cette adaptation ne consiste pas à rappeler uniquement les menaces, mais surtout à capitaliser nos acquis, à renforcer nos innovations et à ajuster la formation au plus près des besoins du terrain » a-t-il affirmé ajoutant que l’introduction régime de la spécialisation sera de manière progressive.

Le Commandant Ahmed Ouédraogo, a souligné que l’Académie de Police s’illustre aujourd’hui par son ouverture régionale remarquable, avec la présence d’élèves venus du Tchad, du Niger, du Mali et du Togo.

Selon lui cette marque de confiance consacre l’Académie de Police du Burkina Faso comme un pôle d’excellence et une référence dans la formation policière internationale.

Le Commandant Ouédraogo a exhorté les pensionnaires à porter haut les valeurs de discipline, de loyauté, d’honneur et d’excellence, rappelant qu’ils sont les héritiers d’une mission noble, servir et protéger les populations et garantir la stabilité de notre Nation.

Il a également réaffirmé l’engagement du ministère à accompagner l’académie dans l’amélioration de la formation et le renforcement des infrastructures pédagogiques.

Au programme de cette rentrée figurent une conférence inaugurale ainsi que d’autres activités prévues au cours de la journée et durant le reste de la semaine. Les pensionnaires passeront deux ans dans ce temple du savoir.

Agence d’information du Burkina

ZAF/yos