Boulgou : Lancement d’une offensive majeure contre la lèpre

Zonsé, mardi 2 décembre 2025 (AIB) – Le Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (PNMTN) intensifie ses efforts pour éradiquer la lèpre en lançant mardi dans la commune de Zonsé, une offensive majeure contre la maladie.

En rappel, selon les chiffres, en 2023, 208 nouveaux cas ont été dépistés contre 165 en 2024, mettant en lumière un enjeu crucial pour éviter des infirmités permanentes.

Face à cette situation le PNMTN a lancé une campagne de dépistage actif dans la commune, dirigée par le Dr. Topan Rokiatou, responsable par intérim de l’unité de lutte contre la lèpre, l’ulcère de Buruli et la leishmaniose.

Cette action, financée par la Fondation Raoul Follereau, s’inscrit dans une nouvelle stratégie de dépistage avancé, ciblant particulièrement les populations à risque ainsi que les proches des anciens malades.

Le PNMTN invite les populations à se faire dépister en cas de taches cutanées anormales (plus claires ou rougeâtres), d’engourdissements ou de douleurs nerveuses, en soulignant que le diagnostic et la polychimiothérapie (PCT) sont assurés immédiatement et gratuitement pour tous les cas confirmés.

Agence d’information du Burkina

AG/yos