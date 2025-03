Burkina : La propagande terroriste mise en échec

Ouagadougou, 13 mars 2024 (AIB) – La montée en puissance des forces combattantes burkinabè et les victoires engrangées contre les terroristes ont permis le retour de la paix dans de nombreuses localités du Burkina Faso. Parallèlement, les suppôts des terroristes multiplient leurs tentatives de désinformation, sans succès.

Dès que nos braves Forces de défense et de sécurité (FDS) et nos vaillants Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) infligent une défaite aux terroristes, leurs communicants activent leur machine de désinformation. Ils usent de mises en scène, d’intimidations et d’accusations fallacieuses, cherchant à obtenir le soutien de certaines chancelleries.

Pour eux, toutes les occasions sont à saisir, pourvu qu’ils atteignent leurs objectifs inavoués et inavouables.

Ces porte-voix des groupes armés terroristes semblent avoir oublié qu’on ne trahit pas sa patrie impunément. Leurs agissements ne peuvent que les conduire à un exil définitif.

Leur stratégie repose sur l’instrumentalisation des communautés, dans l’espoir de semer la division, de gagner en notoriété ou de provoquer une intervention extérieure dans les affaires du Burkina Faso. Mais à quelle fin ? Quand la patrie est en danger, ses fils et filles s’unissent, mettent de côté leurs différends et lui apportent leur soutien. Pourtant, certains semblent être en décalage avec cette réalité. À moins que leur attachement à cette nation ne soit qu’une façade !

Privés d’arguments face aux succès croissants des forces combattantes, ces ennemis de la nation s’acharnent à minimiser les victoires burkinabè, espérant grappiller quelques miettes d’information pour exister aux yeux de leurs bailleurs de fonds. Mais leur manœuvre est vaine, car dans le contexte actuel de rééquilibrage mondial, chaque nation se concentre sur le bien-être de son propre peuple.

Les terroristes et leurs soutiens, qu’ils soient officiels ou officieux, sont désormais démasqués. Le mal n’a jamais triomphé du bien. Quel que soit le temps que cela prendra, le bien finira par s’imposer. Il est temps pour eux de se repentir, car le sang des innocents ne restera pas impuni. Le Burkina Faso ne tombera jamais, même dans leurs rêves. Au contraire, il se tient plus que jamais debout, prêt à inspirer toutes les nations aspirant à se libérer du joug de la servitude et à amorcer un développement socio-économique rayonnant, au service du bonheur de son peuple.

Agence d’Information du Burkina