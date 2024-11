Burkina : La Croix-Rouge chinoise soutient l’Université Thomas Sankara avec du matériel sanitaire

Ouagadougou, 14 nov. 2024 (AIB) – La Croix-Rouge chinoise a offert, jeudi, aux étudiants de l’Université Thomas Sankara (UTS), du matériel sanitaire, dans le cadre de la semaine dédiée à la santé de la reproduction.

« Nous avons pour mission de fournir des services médicaux et des formations sanitaires, d’organiser des échanges académiques et culturels, d’effectuer des consultations médicales régulières gratuites et de faire des dons de médicaments et de matériel », a déclaré le chef de mission chinois, Chen Daohu.

Selon lui, la Croix-Rouge chinoise a remis ce don de matériel sanitaire d’une valeur de plus d’un million de F CFA au premier responsable de l’Université Thomas Sankara (UTS) pour contribuer à la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive des étudiants.

M. Daohu, qui s’exprimait jeudi à l’UTS de Ouagadougou, dans la périphérie Est de la ville, a précisé que le don comprend, entre autres, de l’artéméther injectable, des boules de coton alcoolisées, des seringues jetables, ainsi que des kits de dépistage de l’hépatite B et de la syphilis.

« Nous sommes engagés dans les services médicaux au CHU de Tengandogo. Du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024, nous avons réalisé 5 353 consultations, 1 668 hospitalisations, 46 coronarographies, 147 interventions chirurgicales, 217 anesthésies, 142 gastroscopies et 26 coloscopies. En outre, 1 657 patients ont bénéficié d’un traitement en médecine traditionnelle chinoise », a-t-il ajouté.

Le chef de mission a expliqué qu’à travers ces activités, la Croix-Rouge chinoise souhaite renforcer la sensibilisation des étudiants à la prévention des maladies et améliorer leur santé physique.

Le directeur général (DG) du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), Pr Noël Thiombiano, a souligné que les infections sexuellement transmissibles sont les principaux motifs de consultation dans les unités de santé de la reproduction des services de santé de sa structure.

À titre d’exemple, M. Thiombiano a révélé que les hépatites B et C présentent une prévalence respective de 10 à 12 % et de 3 à 5 % de cas positifs lors des dépistages. De nombreuses situations de grossesses non désirées et des soins après avortement sont également notifiés dans les services de santé à Ouagadougou et dans les régions.

Le DG du CENOU a ajouté que ces statistiques interpellent les autorités à promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et de reproduction (DSSR).

Pr Noël Thiombiano a également remercié la mission médicale chinoise qui, depuis deux ans, se tient aux côtés du CENOU pour améliorer la santé des étudiants.

Agence d’information du Burkina

