‎Burkina/Fête de l’armée : Une délégation gouvernementale rend visite aux blessés de guerre

Ouagadougou, 1er nov. 2025 (AIB)-À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de la création des Forces armées nationales (FAN), une délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu visite, samedi, aux blessés en opération à l’Hôpital militaire Alassane Coulibaly, sis au camp Sangoulé Lamizana à Ouagadougou.

« Nous avons le devoir de mémoire envers ceux qui sont tombés au combat, mais aussi celui d’apporter un soutien moral et matériel à nos blessés », a déclaré le ministre en charge de la Défense, Célestin Simporé, à l’issue de la visite.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales, célébré sous le thème : « Les Forces armées nationales avec le peuple burkinabè dans la révolution progressiste et populaire pour la sauvegarde et la défense souveraine du Burkina Faso ».

Au cours de la journée, la délégation gouvernementale a également visité un atelier d’arts plastiques initié au profit des blessés de guerre. L’activité vise à offrir à ces soldats une forme d’expression et de thérapie psychologique à travers la création artistique.

Le général Simporé a salué la détermination et la créativité des soldats blessés, dont certains ont perdu l’usage de leurs membres, mais continuent de se battre pour se reconstruire et contribuer à la société.

Pour sa part, le sergent blessé Nian Salia, délégué militaire détaché à l’Hôpital militaire, a exprimé sa gratitude envers les autorités : « Cela nous a beaucoup émus de voir le gouvernement venir jusqu’à nous. Cela montre que nous ne sommes pas oubliés. Nous faisons de notre mieux pour nous réintégrer et nous savons qu’avec la détermination, nous allons y arriver », a-t-il confié.

Le sergent Salia a évoqué les doléances des blessés, notamment la mise en place d’une salle de sport adaptée à leurs conditions physiques, un projet qui, selon lui, est déjà à l’étude.

Il a lancé un appel à l’unité et à la confiance du peuple envers les autorités : « Je demande au peuple burkinabè de rester soudé et confiant. C’est une guerre qui est déjà gagnée. Le Burkina Faso restera toujours debout », a-t-il affirmé avec conviction.

