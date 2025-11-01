Burkina/Fête de l’Armée : La VDP Félicité Zoungrana décorée pour sa bravoure

Ouagadougou, 1er nov. 2025(AIB)-A l’ occasion du 65e anniversaire des Forces armées nationales, la volontaire pour la défense de la Patrie (VPD) de la commune de Di, dans la province du Sourou, été faite médaillée d’honneur des VDP avec agrafe Bravoure, a constaté samedi l’AIB.

Selon les autorités militaires, cette jeune patriote qui incarne le courage et le dévouement a été victime d’une attaque contre sa localité au cours de laquelle elle a perdu sa main droite.

‎Depuis lors, la jeune héroïne continue de symboliser la résilience et l’amour de la patrie.

Félicité Zoungrana a exprimé sa gratitude et sa satisfaction envers la hiérarchie militaire, estimant que cette reconnaissance témoigne de l’attention constante du pays envers ses fils et filles.

Elle a invité ses sœurs d’armes à demeurer fortes et résolues, soulignant que le terroriste, dépourvu de courage, ne tiendra pas face à leur détermination.

A l’instar de la jeune Zoungrana, plusieurs autres militaires et Volontaires pour la défense de la patrie, ont été magnifiés pour les sacrifices rendus à la Nation.

