Burkina / Faso Mêbo : Les enseignants communautaires offrent du ciment, du matériel et de l’eau

Ouagadougou, 1er oct. 2025 (AIB)-La Coordination nationale des enseignants communautaires du Burkina Faso a contribué à l’initiative Faso Mêbo à travers un don composé de 2 tonnes de ciment, 10 pelles et 50 paquets d’eau, afin de soutenir l’élan patriotique lancé par le Chef de l’État.

Le coordinateur national des enseignants communautaires, Mikaïlou Ouédraogo, par ailleurs enseignant VDP au lycée provincial du Loroum, a indiqué que cette action s’inscrit dans la dynamique de réponse à l’appel patriotique de Son Excellence le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Tout en saluant le travail abattu par les forces vives engagées dans Faso Mêbo, la Coordination nationale a exhorté la jeunesse à faire preuve de davantage d’engagement patriotique et a encouragé les travailleurs œuvrant pour la reconstruction nationale.

Par ailleurs, elle a saisi cette occasion pour adresser ses vifs remerciements au ministre de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène DINGARA, ainsi qu’au ministre de la Fonction publique, Mathias TRAORÉ, pour l’intégration de 479 enseignants communautaires à la Fonction publique.

La Coordination a également interpellé le ministre en charge de l’Enseignement secondaire, au regard de l’urgence et du besoin crucial de personnel dans les zones à forts défis, ainsi que les plus hautes autorités, afin qu’ils adoptent des mesures urgentes pour l’intégration des enseignants communautaires du post-primaire et du secondaire, en vue de maintenir le flambeau de l’éducation dans ces zones sensibles.

M. Ouédraogo a conclu en remerciant l’ensemble des enseignants communautaires pour leur vive participation à la reconquête du territoire national et leur ferme engagement au service de l’Éducation nationale.

Agence d’Information du Burkina

