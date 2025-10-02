Nakambé : Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne lancées dans la ferveur

Tenkodogo, 2 octobre 2025 (AIB)-La deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été lancée ce jeudi à Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, sous une fine pluie et dans une ambiance de ferveur. Le thème national retenu est : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ». Pendant deux semaines, du 2 au 16 octobre, de multiples activités citoyennes et éducatives se dérouleront dans les provinces du Boulgou, du Koulpélogo et du Kouritenga.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une montée des couleurs et la lecture du message du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernorat de Tenkodogo, en présence des corps constitués de la région du Nakambé. Dans son adresse, le Président du Faso a salué « la fibre patriotique qui s’éveille lentement mais sûrement chez chaque Burkinabè » et a invité les citoyens à adopter discipline, probité et intégrité dans la gestion des biens publics.

Le message a ensuite été traduit dans plusieurs langues nationales, avant l’exécution du Ditanyè en mooré, repris en chœur par les participants. Dans la foulée, des conférences ont été ouvertes à l’Université de Tenkodogo sur le thème central et ses déclinaisons : l’idéologie de la Révolution démocratique et populaire, la consolidation de la Confédération des États du Sahel (AES) et les réformes présidentielles en faveur de l’autonomisation des jeunes.

En marge de ces activités, une campagne numérique de sensibilisation des jeunes sur l’ordre et la discipline a été lancée par la Direction régionale de la Jeunesse et du Sport. Le port de tenues traditionnelles dans les services publics, ainsi que des émissions radiophoniques et télévisées en langues nationales, figuraient également parmi les actions de ce premier jour.

Le Directeur régional de la Jeunesse et de l’Emploi, Sibiri Félix Zoungrana, et son homologue des Droits humains, ont détaillé les activités à venir : formations sur le civisme et le patriotisme, conférences sur le civisme économique et fiscal, journées de salubrité, compétitions scolaires, opérations « coup de balai volontaire », sans oublier la remise de prix à Garango pour les lauréats du concours de civisme organisé en avril dernier.

Le Gouverneur de la région du Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a insisté sur la nécessité d’« appuyer les initiatives locales et de consommer les produits fabriqués par les femmes et les jeunes », reprenant les instructions données par le Chef de l’État lors de sa visite du 8 mars 2024. « Préparez-vous techniquement et financièrement pour soutenir ces femmes. Le Chef de l’État a été clair : leurs produits doivent être valorisés », a-t-il martelé.

Les JEPPC 2025 prendront fin le 16 octobre à Tenkodogo par un grand cross populaire et une séance d’aérobic à la Place de la Nation, suivis d’un rassemblement citoyen autour des valeurs de discipline, d’intégrité et de patriotisme.

Agence d’Information du Burkina

