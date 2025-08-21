Djôrô-Examen-Dossiers-Affectation-Éducation

Burkina/Djôrô : 329 dossiers examinés par la sous-commission régionale d’affectation de la DREPPNF

Gaoua, 20 août 2025 (AIB)- La Direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non Formelle (DREPPNF) du Djôrô a tenu, ce mercredi, la session de sa sous-commission régionale d’affectation. Les travaux, présidés par le représentant du Gouverneur de la région, Jean Pierre PARÉ, chef du service des ressources humaines du gouvernorat, ont porté sur 311 dossiers d’affectation pour convenances personnelles et 18 dossiers de permutation.

L’objectif de cette rencontre était de répondre aux besoins en personnel des provinces, à travers des affectations justes, transparentes et conformes aux réalités du terrain, en vue d’une rentrée scolaire équilibrée.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Sié PALÉ, a insisté sur les principes d’équité et de rigueur qui doivent guider ce processus. Pour sa part, le représentant le Gouverneur et président de la sous-commission, Jean Pierre PARÉ, , a salué l’engagement de la DREPPNF et souligné l’importance d’une gestion stratégique des ressources humaines afin de mieux relever les défis éducatifs de la région.

Tout au long de la journée, les membres de la sous-commission ont examiné les 329 dossiers, analysé les besoins exprimés par les directions provinciales et validé des propositions pour améliorer la couverture éducative sur l’ensemble du territoire régional.

Les travaux se sont déroulés dans un climat empreint de collaboration et de responsabilité. Les participants repartent satisfaits, porteurs de recommandations concrètes pour une mise en œuvre efficace des affectations sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

MS/bbp