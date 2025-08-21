Burkina-Kadiogo-Passation-Charges-École-Nationale-Police

Kadiogo/École de Police : Le nouveau directeur général Commandera dans la discipline, la rigueur et l’innovation

Ouagadougou, 21 août 2025(AIB)- Le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Belem, a été installé ce jeudi, dans ses fonctions de directeur général de l’École nationale de police par le ministre de la sécurité. Il a remplacé à ce poste le commissaire divisionnaire de police, Oumarou Sogné, qui l’occupait depuis 39 mois.

« L’École nationale de Police n’est pas une structure ordinaire, elle est le creuset où se forment les femmes et les hommes chargés de veiller à la sécurité des citoyens, à la paix publique, et à l’ordre républicain. Elle est en ce sens une institution stratégique pour la stabilité développement de notre pays », a déclaré le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem, lors de sa prise de fonction.

Pour lui, Il ne saurait y avoir de sécurité durable sans une Police professionnelle, intègre, disciplinée et respectueuse des droits humains.

Le directeur entrant dit placer son commandement sur le signe du travail, la discipline, la rigueur et l’innovation.

En rappel, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Belem a été nommé directeur de l’École nationale de police en conseil des ministres du 30 juin 2025.

Agence d’information du Burkina

