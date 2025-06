Burkina-Mission-Sensibilisation-Ministère-Agriculture

Burkina : Des producteurs de lait et d’aliments pour bétails sensibilisés pour des produits de qualité

Ouagadougou, 11 juin 2025 (AIB)- Les directions techniques du Ministère en charge des ressources animales et halieutiques ont effectué mercredi, une mission d’identification et de sensibilisation des unités de production et de commercialisation des aliments pour bétails et de transformation de lait, basées à Ouagadougou.

« Nous avons entrepris, sur instructions du ministre d’Etat, depuis lundi, des sorties de contrôle des unités de production, d’importation et de commercialisation des aliments pour animaux, mais également des laiteries, des unités de transformation de lait », a indiqué le Directeur général des services vétérinaires, le capitaine vétérinaire Nacro Aboubacar.

Pour lui, l’objectif dans un premier temps est d’identifier et répertorier toutes les unités qui interviennent dans ces domaines d’activités et dans un deuxième temps, les sensibiliser au respect des normes qui sont établies en matière de production et de transformation des aliments pour bétails et de lait.

« Nous avons constaté qu’il y a pas mal de dérives sur le terrain. Il y a l’installation anarchique de producteurs d’aliments pour bétails et des unités de transformation de lait à travers la ville de Ouagadougou, et même au-delà, dans toutes les régions du pays. C’est pourquoi, nous sommes sortis les sensibiliser pour qu’ils puissent se conformer aux exigences réglementaires », a déclaré le capitaine Nacro.

Après la visite d’un établissement laitier et d’une unité de production et de commercialisation d’aliments pour bétails, le directeur général, le capitaine Nacro Aboubacar les a invités à se conformer à la règlementation en vigueur en approchant les services techniques pour bénéficier de tout l’accompagnement nécessaire afin de se faire délivrer une autorisation sanitaire qui va attester la qualité de leurs produits

Le responsable d’Agro-Alimentaire pour volaille (AAV), Moussa Ouédraogo, dit être satisfait de la visite des services vétérinaires car selon lui, cela pourra changer les choses en améliorant la qualité des aliments et le respect de la règlementation en vigueur.

« Cette visite peut faire changer les données parce que sur le marché, des personnes s’installent de façon anarchique et sans formation sur la production et la vente des aliments de bétail, et si la règlementation est respectée, cela permettra d’augmenter la qualité des aliments, ce qui résoudra le désordre qui existe sur le terrain », a-t-il expliqué.

La responsable de l’unité de transformation de lait pasteurisé « Kim et Fils », Mariam Ouédraogo/Porgo, a remercié les services techniques pour la sensibilisation avant de s’engager à respecter les normes de conditionnement, de transformation et de stockage de ses produits laitiers.

La direction générale des services vétérinaires est accompagnée dans cette mission par la direction générale des productions animales et la direction générale du centre de promotion de l’aviculture et de la multiplication des animaux performants.

Agence d’information du Burkina

