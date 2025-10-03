Médias : Les ministres de la Communication de l’AES annoncent le démarrage imminent de la radio de l’Alliance

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB) – Les ministres en charge de la Communication du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, du Mali, Ahmadou Ag Ilyene, et du Niger, Adji Ali Salatou, ont visité vendredi à Ouagadougou la future radio de l’Alliance des États du Sahel (AES), dont le lancement est annoncé pour très bientôt, à l’issue d’une séance de travail consacrée à sa mise en place.

« Nous avons procédé à une séance de travail avec nos techniciens, parcouru les textes relatifs à la radio de l’AES, puis effectué une visite de terrain pour constater que tout est fin prêt pour son démarrage », a déclaré le ministre malien Ahmadou Ag Ilyene.

Selon lui, il ne reste que quelques formalités administratives avant la mise en onde effective de la radio de l’AES.

Le ministre a souligné que cette radio s’inscrira dans la ligne tracée par les chefs d’État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à savoir la promotion de la souveraineté, la primauté des intérêts des populations de l’AES et la lutte contre les fléaux qui entravent le développement des pays.

Il a également indiqué que la future radio aura pour mission d’informer, de sensibiliser, d’éduquer, de divertir et de promouvoir les valeurs des pays de l’AES.

« Cette radio sera aussi à la disposition de toute l’Afrique et du monde libre, car les valeurs que nous portons ici sont universelles », a ajouté le ministre Ahmadou Ag Ilyene.

La station est déjà équipée d’une régie, d’un studio, d’un centre de diffusion multimédia (CDM) et de matériel de postproduction. Elle diffusera sur plusieurs canaux : la FM analogique, le satellite (SBT), la TNT numérique, ainsi qu’en ligne via le streaming direct, les podcasts et l’animation des réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, etc.).

Agence d’Information du Burkina

