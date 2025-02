Burkina/Cinéma : Le Musée national met en lumière les métiers des effets spéciaux

Ouagadougou, 23 février 2025 (AIB) – Le Musée national, en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), a débuté dimanche une exposition sur les acteurs et les métiers des effets spéciaux dans le cinéma, au sein même du musée.

Mettre en lumière les métiers des effets spéciaux au cinéma, notamment ceux des maquilleurs, costumiers et accessoiristes, tel est l’objectif visé par le Musée national et le FESPACO à travers le vernissage du dimanche 23 février 2025 à Ouagadougou.

Selon le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao, cette exposition, qui s’inscrit dans le cadre de la 29e édition du FESPACO, permet aux acteurs de l’ombre de communier avec le public.

« Cette exposition permet de découvrir différents aspects du cinéma, notamment le travail des spécialistes des effets spéciaux, souvent relégués au second plan en raison de la spécificité de leur métier », a-t-il souligné.

Maquilleuse professionnelle et membre de l’Association burkinabè des maquilleurs et maquilleuses du cinéma (ABMAC), Odette Bayala/Bayili a expliqué que la réalisation des effets spéciaux requiert patience et passion.

« Simulations de blessures, de brûlures, création de faux pieds, de sang artificiel… Tous ces éléments font partie du maquillage des comédiens », a-t-elle indiqué, ajoutant que ce travail se fait en fonction du scénario, du décor et de la vision du réalisateur.

« Nous adaptons le maquillage aux décors. Celui d’un village n’est pas le même que celui d’une ville », a-t-elle précisé.

Le chargé de mission du ministre en charge de la Communication, Étienne Sawadogo, a insisté sur l’importance des métiers des effets spéciaux dans la réalisation de films de qualité.

Il a ainsi salué le travail des spécialistes de la décoration, du maquillage et des effets spéciaux qui contribuent au rayonnement du cinéma burkinabè et africain.

Il a également invité l’ensemble de la population à visiter les objets exposés afin de mieux connaître les métiers et les coulisses des tournages.