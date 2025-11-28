Burkina : Affaire Tegnan : 8 nouveaux prévenus attendus devant le juge du 12 au 22 décembre 2025

Ouagadougou, 28 novembre 2025(AIB)-Le Procureur du Faso Bakouli Blaise Bazié a annoncé jeudi la tenue de la seconde partie du procès de l’affaire Amidou Tegnan. Huit nouveaux prévenus dont l’ancienne ministre Laure Zongo Hien vont s’expliquer devant le juge du 12 au 22 décembre 2025 pour suspicion de détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.

« Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge d’instruction a procédé au renvoi de huit (8) personnes devant la chambre de jugement spécialisée du pôle économique et financier. Les audiences sont programmées du 12 au 22 décembre 2025 », a déclaré le Procureur du Faso, Bakouli Blaise Bazié.

Selon lui, au cours de la procédure devant la Chambre de jugement spécialisée, Amidou Tiégnan a fourni une liste de personnes présumées avoir participé aux malversations financières survenues au sein du ministère.

Le Procureur du Faso a révélé qu’à « la clôture de l’information judiciaire, le juge d’instruction a retenu la suffisance des charges contre Yé Yake Camille, Zongo/Hien Laure (ex-ministre), Yaméogo Kouka Dimanche, Zongo Billy Mandel Josito, Pasco Billa Payiwendé, Bonkoungou Lydie, Sangaré Issiaka, et Ouédraogo Sompagnimdi Ismaël ».

« Les infractions de détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ont été retenues contre ces personnes », a-t-il précisé.

Bakouli Blaise Bazié a ajouté que « les faits portent sur le compte « RENFORCEMENT PROT-SOC/MASSN », destiné à l’acquisition de vivres au profit des personnes déplacées internes ».

« Les modes opératoires comprennent les dépenses fictives ou les activités fictives, la surfacturation des dépenses de manutention, et la dissipation à des fins personnelles du carburant destiné aux activités du ministère », a laissé entendre le Procureur du Faso.

Il a par ailleurs indiqué que « le juge d’instruction a procédé à plusieurs saisies de biens immeubles en guise de mesures conservatoires, afin de garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires éventuelles ».

En termes de bilan, le Procureur du Faso a renseigné qu’entre octobre 2024 et juillet 2025, 80 dossiers ont été jugés, impliquant ainsi 229 prévenus, 176 condamnations et 70 relaxes.

M. Bakouli a mentionné que « les condamnations pécuniaires au profit de l’État note la récolte de 15 065 755 665 FCFA d’amendes fermes, 2 802 809 657 FCFA de dommages et intérêts, 63 immeubles confisqués, 18 véhicules confisqués et 243 000 000 FCFA en espèces confisquées ».

« Pour les accords de transaction, deux (2) dossiers ont été soldés par des accords transactionnels avec l’État pour un montant total de plus de 15 milliards de FCFA, dont 5 milliards de FCFA en investissements », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

FT/ata