BURKINA-BOULKIEMDE-CINCERTATION-CCA

Boulkiemdé : CCA et autorités coutumières renforcent leur collaboration pour une meilleure gestion des conflits communautaires

Koudougou, 27 nov. 2025 (AIB) – Les Chefs de circonscriptions administratives (CCA) et les autorités coutumières de la province du Boulkiemdé se sont réunis ce mercredi à Koudougou pour une rencontre de concertation stratégique axée sur la prévention et la gestion des conflits communautaires.

L’objectif principal de la rencontre, selon le Haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouedraogo/Sanou, était de renforcer la collaboration entre les acteurs administratifs et coutumiers pour mieux gérer les tensions, notamment celles liées au foncier, à la chefferie traditionnelle, à la gestion des ressources naturelles.

La concertation qui a réuni les préfets, les dix chefs du canton, les responsables des services techniques ainsi que les représentants des forces de défense et de sécurité (FDS), est l’une des recommandations formulées lors du Forum provincial des forces vives de novembre 2024.

En préambule aux travaux de la journée, la représentante régionale du Programme de la Résilience du Système Alimentaire (PRSA), Fatoumata Kanao,a présenté les réalisations du programme dans la région de Nando, incluant le financement de 74 micro-projets (1,4 milliard FCFA), la construction d’infrastructures agricoles (18 forages maraîchers et 6 magasins de stockage) et la distribution d’intrants (2 550 tonnes d’engrais et 167 tonnes de semences améliorées) aux producteurs. Aussi, a-t-elle été remerciée pour le soutien du PRSA apporté.

Au terme des échanges, les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à instaurer un cadre de collaboration durable. Il s’agit du respect strict des textes sur la succession coutumière, l’implication accrue des chefs de terre dans la gestion des litiges fonciers, la création d’un cadre formel de concertation et initiation de rencontres départementales régulières entre CCA et autorités coutumières et le renforcement de la sensibilisation des populations sur la nécessité d’une collaboration efficace entre les deux autorités.

Pour le chef de Sourgou, Naaba Ziri, cette initiative est cruciale car elle « renforce la collaboration déjà existante » et permet de « mutualiser les efforts pour trouver des solutions durables » face aux nombreux conflits.

En clôturant les travaux, le Haut-commissaire a salué la qualité des échanges et l’engagement des participants. Elle a lancé un appel ferme à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations formulées pour garantir un impact concret sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos