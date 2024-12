Burkina/Accès à l’eau potable : Save the Childreen sollicite le concours des opérateurs économiques du Centre-Nord

Kaya, 17 déc. 2024 (AIB) – L’ONG Save The Children International et ses partenaires ont organisé, mardi, un atelier de plaidoyer auprès des opérateurs économiques pour leur contribution à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement des populations en milieu rural dans la région du Centre-Nord.

Selon la coordonnatrice du consortium Right2Grow, Jeanne d’Arc Paré/Somé, au Burkina Faso, les facteurs déterminants de la malnutrition et des carences nutritionnelles sont essentiellement liés aux mauvaises pratiques d’allaitement et d’alimentation complémentaire, à la précarité des soins apportés aux enfants, ainsi qu’à la persistance des maladies parasitaires et infectieuses.

Dans la liste des causes de la malnutrition, elle a également mentionné le faible accès aux services de santé, l’insuffisance d’accès à l’eau potable, l’insalubrité des aliments et les mauvaises pratiques en matière d’hygiène, ainsi que les pesanteurs socioculturelles.

À entendre Jeanne d’Arc Paré/Somé, la malnutrition est également un problème transversal dont le dénouement nécessite des actions multiformes et multisectorielles.

« La consommation d’eau potable aura un fort impact dans la prévention de la malnutrition et dans l’amélioration de la santé des enfants, des femmes et, par extension, de la population en général », a-t-elle insisté.

D’où l’importance de cet atelier de plaidoyer auprès des opérateurs économiques, axé sur l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement en milieu rural dans le Centre-Nord.

Selon la coordonnatrice du consortium Right2Grow, l’objectif de cette opération de sensibilisation est d’inciter les opérateurs économiques à contribuer au financement des actions et des infrastructures d’eau potable, aux côtés des autres partenaires intervenant dans ce domaine, en faveur des ménages en milieu rural du Centre-Nord.

« Le projet Right2Grow vise, à long terme, à ce qu’aucun enfant de moins de cinq ans ne soit malnutri », a-t-elle déclaré avec ambition.

Une vision saluée à sa juste valeur par les autorités administratives de la région du Centre-Nord.

Pour la Secrétaire générale de la région (SGR) du Centre-Nord, Bernadette Adenyo/Serémé, représentante du gouverneur, la problématique de l’accès à l’eau potable demeure une préoccupation majeure dans plusieurs communes du Centre-Nord.

« Sur une population estimée à 961 373 habitants, le taux de couverture en eau potable est de 72 %, selon les données 2023 de la Direction régionale de l’eau et de l’assainissement », a déploré Mme Adenyo.

Pour elle, ce taux de couverture, bien qu’encourageant, reste insuffisant, car 28 % de la population, soit 268 980 habitants, n’ont toujours pas accès à l’eau potable.

Mme Adenyo a également souligné que ce déficit est à l’origine de l’émergence et/ou de la persistance des maladies liées au péril fécal, qui ont un impact négatif sur la santé, le bien-être et le développement des enfants et des femmes, ainsi que de la population en général.

C’est pourquoi elle a exprimé sa reconnaissance envers la coordination du projet Right2Grow, tout en espérant que les conclusions issues de cet atelier apporteront des solutions concrètes au bénéfice des habitants de sa région.

Financé par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas pour une durée de cinq ans (janvier 2021 – décembre 2025), Right2Grow est un programme mis en œuvre par un consortium de six organisations nationales et internationales, dont Save the Children International (chef de file), Action contre la Faim, The Hunger Project, The Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA), le Réseau de la Société Civile pour la Nutrition (RESONUT) et l’Association Monde Rural.

