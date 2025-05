Burkina : 456 projets de plus 300 millions seront financés par le Fonds de promotion culturelle, Resp

Ouagadougou, le 19 mai (AIB)- Le Directeur général du Bureau burkinabè des droits d’auteur (BBDA), Hamed Patric Lega a procédé lundi à Ouagadougou, au lancement officiel de l’appel à projets financés par le Fonds de promotion culturelle (FPC). Au total 456 projets de différents domaines culturels seront financés à hauteur de 300 280 000 F CFA.

« Cette année 2025, l’unique appel à projets du Fonds de promotion Culturelle financerait 456 projets avec une enveloppe globale de 300 280 000 F CFA », a déclaré Le Directeur général du Bureau burkinabè de droit d’auteur (BBDA), Dr Hamed Patric Lega.

Selon lui, cet unique appel à projet vise à permettre aux porteurs de projet de mieux se préparer pour présenter leurs candidatures et de les réaliser dans les délais.

« Nous attendons 294 projets dans le domaine de la musique, 37 projets pour la littérature, 25 projets dans le domaine de la danse, 36 projets du cinéma et l’audiovisuel, 32 projets AGP et 32 projets du théâtre », a-t-il précisé.

M. Lega a indiqué que « chaque projet recevra un financement représentant 85% du montant total à condition que le bénéficiaire s’engage à compléter les 15% restants pour la mise en œuvre de son projet ».

Hamed Patric Lega a informé que les dossiers seront reçus du 22 mai au 26 juin 2025, au siège du BBDA et dans ses représentations régionales.

Il a par ailleurs invité l’ensemble des promoteurs au strict respect du calendrier.

Le Directeur général du BBDA, Hamed Patric Lega s’exprimait lundi 18 mai 2025 au cours du lancement officiel de l’appel à projets financés par le Fonds de promotion culturelle qui vise à soutenir les projets novateurs dans le milieu culturel.

«Les critères de sélection vont se statuer principalement sur l’originalité, le thème et l’impact du projet pour le développement du secteur des arts et de la culture », a laissé entendre la cheffe de service du FPC, Aminata Ouédraogo/Ba.

Elle a indiqué que « nous attendons des projets novateurs, nous voulons que nos artistes creusent et présentent des œuvres qui apportent du nouveau à l’édifice culturel, des projets compétitifs sur le plan national et international ».

Aminata Ouédraogo/Ba a par ailleurs mis en garde les porteurs de projets « des mesures sont mises en place pour détecter les œuvres générées par l’intelligence artificielle (IA) ».

Agence d’Information du Burkina