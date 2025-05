BURKINA-KOSSI-SOLIDARITE-REPAS-COMMUNAUTAIRE

Kossi : Un opérateur économique offre un repas communautaire aux pensionnaires de la cour de solidarité de Nouna

Nouna, 18 mai 2025 (AIB)-L’opérateur économique de Nouna, Assimi Belème, a offert, ce samedi 17 mai 2025, un repas communautaire aux pensionnaires de la cour de solidarité de Nouna, sur initiative de la direction provinciale en charge de la Solidarité nationale.

Les pensionnaires de la cour de solidarité de Nouna, ont partagé, le samedi 17 mai 2025, un repas communautaire qui vise à améliorer leurs conditions de vie.

Selon le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire, Alassane Kagoné, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de la politique du gouvernement en matière de solidarité, de cohésion sociale et du vivre ensemble et d’assistance aux personnes vulnérables.

« Nous ne sommes pas seulement réunis autour d’un repas, nous sommes réunis autour des valeurs humaines fortes, Celles qui nous rappellent que quels que soient nos moyens, où nos parcours, nous appartenons tous à la même communauté », a-t-il dit.

S’adressant aux pensionnaires, le directeur de l’action humanitaire, a ajouté qu’ils sont des hommes et des femmes qui méritent respect et dignité.

Cette journée dédiée aux pensionnaires est le symbole de partage et une marque de solidarité et de fraternité.

L’Etat et ses partenaires joueront leur partition pour un accompagnement dans la dignité et le respect.

Le parrain, Assimi Belème, s’est dit disponible en cas de besoin, à accompagner toutes les actions visant à améliorer les conditions de vie de ces pensionnaires.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a souligné que face aux difficultés égrenées a pris l’engagement au nom de la délégation spéciale de la commune de Nouna d’apporter des réponses à certaines doléances.

Il a invité les opérateurs économiques à avoir une pensée pour ces personnes.

Le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, a précisé que dans la même dynamique, a également invité les filles et fils de la province de la Kossi, à avoir un regard compatissant à l’égard des pensionnaires de la cour de solidarité.

En rappel, la cour de solidarité a été créée en 1984 sur initiative du président Thomas Sankara dans le but de lutter contre la mendicité et venir en aide aux personnes vulnérables.

Elle accueille aujourd’hui 98 pensionnaires dont 35 permanents et 63 non permanents mais présente des difficultés dont l’âge du bâtiment et certaines infrastructures manquantes.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo