Nahouri/Commune de Pô : Le premier budget rectificatif 2025 adopté à plus de 3 millions de F CFA

Pô, 28 mars 2025 (AIB) : Les membres de la délégation spéciale de la commune de Pô, dans la province du Nahouri, ont tenu, les 27 et 28 mars 2025 à Pô, leur première session ordinaire de l’année 2025. Ils ont échangé sur plusieurs points inscrits à l’ordre du jour et ont adopté à l’unanimité le budget rectificatif, gestion 2025 à la somme de 368 millions 289 mille 262 F CFA.

Présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, la première session ordinaire de l’année 2025, s’est tenue les 27 et 28 mars 2025 à Pô.

Après une présentation du projet de budget rectificatif par la directrice de la comptabilité et du budget, Josephine Bassorobou, appuyé par le receveur municipal, Olivier Zoundi, le premier budget rectificatif de l’année 2025 est équilibré en recette et en dépenses à la somme de 368 millions 289 mille 262 F CFA, dont 128 millions 994 mille 303 F CFA pour le fonctionnement et 139 millions 294 mille 932 F CFA pour les investissements.

Le président de la délégation spéciale, a donc le quitus des membres pour aller défendre le budget rectificatif devant la commission technique régionale.

Le PDS a invité les membres et tous les acteurs à une implication effective dans la mobilisation des recettes en sensibilisation les populations.

Au cours de cette session, les membres ont examiné et adopté des délibérations à caractère financier et administratif.

Ilassa Dianda, a également salué l’esprit d’équipe qui a prévalu tout au long de cette session et la contribution des services techniques qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la délégation spéciale.

Agence d’information du Burkina

