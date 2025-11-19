Boulkiemdé/Solidarité : La délégation spéciale de Bingo offre des vivres à 20 PDI de sa commune

Bingo, 18 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Bingo a offert des vivres et des nattes à vingt personnes déplacées internes (PDI) de la localité. La remise du don s’est déroulée en présence du président de la délégation spéciale, Yacouba Gouem, du comptable de la mairie, Aimé Toni, ainsi que du chef de service de l’Action sociale de la mairie de Bingo, Alexis Bassolé.

Le don mobilisé sur fonds propre de la mairie, est composé de 8 sacs de maïs de 50 kilogrammes, 8 sacs de riz de 25 kilogrammes, de 20 bidons d’huile de 20 litres.

Cette initiative, conforme aux directives des plus hautes autorités de l’État, s’inscrit dans une dynamique qui associe efforts de défense et actions humanitaires.

Cet acte de solidarité témoigne de la détermination de la commune de Bingo à apporter un soutien concret aux personnes déplacées internes, qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles.

La mairie a invité l’ensemble des citoyens à se mobiliser pour renforcer ces efforts humanitaires, afin de consolider le lien communautaire et la solidarité envers les plus vulnérables.

La démarche de la délégation spéciale de Bingo constitue un exemple éloquent du rôle essentiel que peuvent jouer les institutions publiques dans la réponse aux crises humanitaires. En apportant une aide directe, elle manifeste son engagement à améliorer les conditions de vie des populations touchées par l’adversité.

