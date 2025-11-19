Burkina-Boulgou-Commune-Zonsé-Session

Boulgou/Zonsé : Le PDS appelle à un engagement soutenu pour l’amélioration du cadre de vie

‎Zonsé, 18 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de Zonsé a tenu, ce mardi 18 novembre 2025, sa quatrième session ordinaire de l’année 2025 dans la salle de réunion de la mairie. Le PDS a saisi l’occasion pour inviter l’ensemble des fils et filles de la commune à maintenir leur engagement en faveur de l’amélioration continue du cadre de vie des populations.

Présidée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS), Wendmi Frédéric Ouédraogo, la rencontre a permis d’examiner plusieurs points essentiels de la gouvernance locale.

Les travaux ont porté entre autres sur l’analyse et l’adoption de l’avant-projet du budget de l’exercice 2026 et l’élection du président de la Commission Environnement et Développement local

Conformément aux textes, les membres ont élu Nikiema Madi, agent de l’environnement de la commune, à la tête de cette commission.

Les participants ont également adopté plusieurs délibérations, dont celle portant sur le recrutement d’un chauffeur mécanicien pour la conduite des ambulances.

Le PDS a également annoncé la tenue des journées de l’excellence scolaire prévu les 21 et 22 novembre, et a rappelé les prochaines étapes de la feuille de route de la délégation spéciale.

Clôturant les travaux, le PDS a réitéré son appel à un engagement constant des acteurs locaux afin de garantir la mise en œuvre efficace des décisions prises, au bénéfice des populations de Zonsé.

