Boulgou : UFC s’impose en finale du tournoi maracana de l’Amicale des Sportifs

Tenkodogo, 28 septembre 2025 (AIB) – L’Union Football Club (UFC) a remporté dimanche matin, sur le terrain de la police municipale de Tenkodogo, la 3ᵉ édition de la Coupe de l’Amicale des Sportifs du Boulgou, en battant Espérance FC par un but à zéro.

Devant un public nombreux et enthousiaste, les deux finalistes ont livré une rencontre disputée, marquée par l’engagement et le fair-play. Après plusieurs tentatives de part et d’autre, l’UFC a trouvé l’ouverture décisive, scellant son sacre.

Le champion repart avec une enveloppe de 75 000 F CFA, le trophée de la 3ᵉ édition, des jeux de maillots et des médailles d’or. Espérance FC, valeureux finaliste, a reçu pour sa part une enveloppe de 50 000 F CFA et des médailles d’argent.

Douze équipes issues des six secteurs de la ville de Tenkodogo ont pris part à ce rendez-vous sportif devenu incontournable. L’événement a été unanimement salué pour son rôle dans la cohésion sociale, l’unité et le rapprochement des générations autour du ballon rond.

Le comité d’organisation, conduit par Varane Éric et Pougbila Diane Carole, a adressé ses remerciements aux partenaires, notamment la SONABEL, ainsi qu’aux autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur soutien constant.

Représentant le parrain Christian Yanogo, M. Patindé Carlos Clovis Minoungou a salué et félicité l’Amicale des Sportifs du Boulgou pour cette initiative qui unit la jeunesse et la communauté.

« En ce jour, nous pensons avec respect et reconnaissance à nos Forces de Défense et de Sécurité, qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso retrouve sa joie de vivre. Cette finale est plus qu’un simple match : c’est un moment de communion, de fair-play et de joie partagée », a-t-il déclaré.

M. Minoungou a transmis les excuses du parrain, empêché, mais dont l’amitié et le soutien à l’événement restent indéfectibles. Il a félicité les joueurs, encadreurs, arbitres et supporters pour leur rôle dans l’écriture de cette belle page sportive à Tenkodogo.

Cette 3ᵉ édition du tournoi maracana a confirmé la vitalité du mouvement sportif local. L’Amicale Sportive du Boulgou se réjouit de l’engouement suscité et promet de maintenir la flamme pour les prochaines éditions, dans l’esprit de fraternité et de fair-play qui caractérise le sport roi.

En définitive, l’UFC inscrit son nom au palmarès du tournoi et donne rendez-vous à l’ensemble des amoureux du maracana pour une 4ᵉ édition encore plus festive.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata