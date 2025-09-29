Accueil FLASH INFOS *SITHO 2025: Cérémonie de clôture de la 15e édition au SIAO.* FLASH INFOSLA UNE AIBMEDIASPHOTOGRANDS EVENEMENTSSITHO *SITHO 2025: Cérémonie de clôture de la 15e édition au SIAO.* Par BZ2 AIB - 29 septembre 2025 13 Partager sur FacebookTwitterLinkedinPinterestTelegramTumblrEmailViberWhatsAppImprimer ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR DEPECHES Ouagadougou : des jeunes filles primées à l’issue d’un concours de mathématiques DEPECHES Kourittenga : La journée des jeux communautaires de la paix organisée sous le signe de la cohesion sociale A.E.S 80e session de l’ONU : « Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour quémander », Rimtalba Ouédraogo DEPECHES Nahouri/Coupe des élèves et étudiants de Guelwongo : L’équipe de Awoa FC club de Guelwongo sacrée championne CENTRE SUD Nahouri : Des agents de santé renforcent la cohésion sociale entre travailleurs par une sortie conviviale au pic Nahouri DEPECHES Koosin : La veille citoyenne du village de Sikoro s’implique pour le nettoyage de la voie menant à Bourasso Laisser un commentaireAnnuler la réponse. Dernières publications DEPECHES Ouagadougou : des jeunes filles primées à l’issue d’un concours de mathématiques DEPECHES Kourittenga : La journée des jeux communautaires de la paix organisée... A.E.S 80e session de l’ONU : « Nous ne sommes pas venus aux... DEPECHES Nahouri/Coupe des élèves et étudiants de Guelwongo : L’équipe de Awoa... CENTRE SUD Nahouri : Des agents de santé renforcent la cohésion sociale entre... DEPECHES Koosin : La veille citoyenne du village de Sikoro s’implique pour...