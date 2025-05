Burkina/Boulgou-Plaidoyer-Vaccination

Boulgou : Rencontre de plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la campagne de traitement contre la schistosomisomiase à Bittou

Bittou, 2 mai 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Bittou a organisé une rencontre d’orientation et de plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase ou la bilharziose, édition 2025, avec les corps constitués, le vendredi 2 mai 2025 à la mairie de Bittou.

La rencontre d’orientation et de plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de traitement de masse contre la bilharziose a été présidé par le préfet de la commune de Bittou, président de la délégation spéciale (PDS) de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, en présence du Pds de la commune de Bané, les chefs de circonscription de Bittou et de Bané, des représentants des leaders coutumiers et religieux, des directeurs de service, des forces de l’ordre et de sécurité et la société civile ainsi que les agents de santé.

L’objectif de la rencontre avec les leaders, selon le médecin chef de district sanitaire de Bittou, Bourama Ouattara, est de leur communiquer la gravité de la maladie et demander leur implication pour mobiliser les communautés à atteindre le nombre d’enfants dans le district sanitaire de Bittou, qui est de 47961

La campagne de traitement de masse contre la bilharziose est couplée au déparasitage avec l’utilisation de l’albendazole. Elle va toucher les enfants de 5 à 14 ans et va commencer à partir du 5 mai 2025.

Les présidents des délégations spéciales de Bittou et de Bané ont salué l’ensemble des participants et les ont exhortés à véhiculer l’information pour la réussite de la campagne.

Le Médecin chef du district a aussi exprimer sa satisfaction à l’endroit des autorités et les participants pour leur présence effective.

Agence d’information du Burkina