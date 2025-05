Boulgou : Rachid Paré installé compte sur le soutien de ses collaborateurs pour réussir sa mission

Tenkodogo, 02 Mai 2025 (AIB)- Le nouveau Directeur provincial de communication de la culture des arts et du tourisme (DPCCAT) du Boulgou, Rachid Paré a indiqué le vendredi 02 Mai 2025, lors de son installation, compter sur l’accompagnement de ses collaborateurs et des corps constitués pour l’atteinte des objectifs escomptés qui nous ont été assigné.

« Je sollicite l’accompanement de tous les collaborateurs car le défi est grand, mais je reste convaincu qu’avec l’engagement et votre détermination nous relèveront cette nouvelle charge avec succès pour la satisfaction de nos plus hautes autorités et au bénéfice de nos populations», a affirmé le nouveau Directeur provincial de communication de la culture des arts et du tourisme (DPCCAT) du Boulgou, Rachid Paré.

Le Directeur Régionale Communication Culture Arts et du tourisme du centre-est a précisé que M.Paré a été reconduit pour avoir déjà abattu un travail remarquable.

La cérémonie d’installation de M. Rachid Paré a été présidée par le Secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé Siaka YAO.

Le Secrétaire général de la province du Boulgou traduit la disponibilité du haut commissaire et de l’ensemble des corps constitués à soutenir le nouveau DPCCAT du Boulgou pour l’atteinte des résultats escompté.

« Je vous déclare officiellement installer et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions », a conclu M.Lallé Siaka YAO.

Agence d’information du Burkina

SM/ata