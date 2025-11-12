Boulgou : Lancement régional de la Semaine de la planification familiale à Zabré

Zabré, 10 novembre 2026 (AIB)-Le CSPS Urbain 1 de Zabré a accueilli, ce lundi matin, la cérémonie de lancement régional de la Semaine nationale de la planification familiale Plus (SNPF+), un événement majeur pour la santé et le bien-être des communautés, a indiqué le Haut-Commissaire du Boulgou, Domèbèguirè Constantin Dabiré.

Prévue du 10 au 16 novembre 2026, cette semaine sera consacrée à la sensibilisation sur la planification familiale, un enjeu essentiel pour un développement durable et une meilleure qualité de vie. La cérémonie d’ouverture a débuté par une bénédiction du représentant du chef de canton de Zabré, suivie des interventions du Préfet, président de la délégation spéciale de Zabré, du Directeur régional de la santé et du Haut-Commissaire, représentant le gouverneur du Nakambé.

« C’est une occasion pour les familles de décider du nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et d’espacer les naissances afin que la femme, acteur économique clé, puisse pleinement participer à la vie de la famille, de la commune et de la nation », a déclaré M. Dabiré. Il a invité la population à profiter massivement des services gratuits offerts dans les formations sanitaires de la région, tout en félicitant le personnel de santé pour ses résultats encourageants.

Le Directeur régional de la santé du Nakambé, Dr Lendé Tougri, a rappelé que la planification familiale contribue à la maîtrise de la démographie et à la consolidation du capital humain. « La planification familiale n’est pas une interdiction de procréer, mais une possibilité pour les couples de décider du nombre d’enfants en fonction de leurs moyens », a-t-il précisé.

Des artistes locaux ont animé la cérémonie, qui s’est poursuivie par une visite de la clinique mobile où les participants ont découvert les services de santé reproductive disponibles.

« Grâce à la planification familiale, nous sommes en meilleure santé et nos enfants aussi. Cela nous permet de mieux soutenir nos familles et de faire progresser la société », a témoigné Adissa, une bénéficiaire.

La Direction régionale de la santé du Nakambé compte près de 200 CSPS et une dizaine de CMA.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata