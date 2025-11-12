Burkina/Boulgou-Cross-Populaire

Boulgou : La Veille citoyenne initie un cross populaire civilo-militaire à Bittou pour renforcer la cohésion sociale

Bittou, 11 nov. 2025 (AIB) – À la veille du départ de la brigade territoriale de la gendarmerie de Bittou, la coordination communale de la Veille citoyenne, en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), a organisé mardi un cross populaire civilo-militaire, dans le but de raffermir l’union et la cohésion sociale entre populations et forces combattantes.

Partis de la mairie de Bittou, les participants, composés des autorités administratives, des éléments des FDS et de nombreux civils, ont parcouru plusieurs artères de la ville, dans une ambiance de ferveur patriotique. Tous vêtus de maillots aux couleurs nationales, ils ont clôturé la course par des exercices de mise en forme au rond-point de la Veille citoyenne.

« Les mots nous manquent pour qualifier le travail que la gendarmerie de Bittou a accompli durant plus de quarante ans au service de la commune. Nous saluons particulièrement la détermination du commandant actuel, toujours présent aux côtés de la jeunesse dans les activités de cohésion sociale et culturelle », a déclaré Moubarik Guessongo, président de la coordination communale de la Veille citoyenne de Bittou.

Visiblement ému par le départ imminent de la brigade, M. Guessongo a remercié l’ensemble des participants pour leur engagement patriotique et leur amour du pays.

Le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Bittou, pour sa part, a exprimé sa gratitude à la population pour son soutien constant et sa résilience.

Selon les autorités locales, la brigade de la gendarmerie de Bittou rejoindra désormais la commune rurale de Yargatenga, distante d’environ 49 kilomètres.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata