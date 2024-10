BURKINA-BOULGOU-CULTURE-PATRONYMES-ATELIER-VALIDATION

Boulgou/Culture : Une rencontre pour valoriser les valeurs culturelles de la région du Centre-Est

Tenkodogo, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, Ousmane Ouattara, a présidé, du 15 au 16 octobre 2024 à Tenkodogo, un atelier de validation des patronymes et toponymes de la région du Centre-Est. L’objectif est de renforcer la réflexion entre l’administration publique, les collectivités territoriales et les communautés coutumières et religieuses, sur la nécessité de la prévention de notre héritage culturel.

Les autorités administratives, coutumières, religieuses et les personnes ressources ont marqué leur présence, du 15 au 16 octobre 2024 à Tenkodogo, à l’atelier de validation des patronymes et toponymes de la région du Centre-Est.

La direction régionale en charge de la Culture du Centre-Est, a collecté plus de 80 patronymes et plus de 90 toponymes dans la région, chose qui vise à mettre en valeur notre patrimoine culturel.

Le représentent du chef coutumier de Ouargaye, Nazer Zombré, a expliqué l’importance des patronymes.

« Chaque citoyen doit connaitre son origine, sa langue, d’où il vient, ses totems, pour valoriser la culture de notre pays. Nous disons que nous valorisons la culture et nous ne cherchons pas comment s’y prendre pour la valoriser. Cet atelier vient nous interpeller », a-t-il dit.

Le directeur régional en charge de la Culture du Centre-Est, Daouda Diakité, est revenu sur les manières utilisées pour l’identification de ces patronymes et toponymes puis son importance dans le domaine de la culture.

« C’est un long processus qui a été mené depuis 2023. On a d’abord collecté les données sur les patronymes, mais il y’avait des manquants étant donné qu’on n’avait pas des moyens pour couvrir toute la région», a-t-il indiqué.

Selon M. Diakité, en 2024, on a complété ces manquants et avec instruction de collecter les données sur les toponymes.

« On avait souhaité faire les validations par province d’abord. Vu la difficulté financière, on est passé directement à un atelier de validation régionale. Les patronymes permettent de se connaitre et de faire la promotion de nos valeurs culturelles », a soutenu le directeur régional de la Culture.

Le haut-commissaire de la province du Koulpelogo, Ousmane Ouattara, représentent du gouverneur de la région du Centre-Est, a apprécié l’initiative.

Il a expliqué que le présent atelier est une très bonne initiative et a félicité sa tenue, au nom du gouverneur de la région du Centre-Est, car pour lui, les patronymes sont importants au niveau de la culture burkinabè.

« J’interpelle les différents directeurs provinciaux en charge de la culture de pouvoir travail de façon participatives avec les autorités administratives, coutumières puis toutes les sensibilités au niveau province pour que les patronymes soient bien interprétés », a soutenu le haut-commissaire.

