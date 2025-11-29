Éducation: Eugène Hien prend les commandes de la CEB de Kampti

Kampti, 27 novembre 2026 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kampti a procédé, le jeudi 26 novembre 2026, à la passation de charges entre le CCEB sortant, Siaka Nawara Gnoumou, et le CCEB entrant, Eugène Hien. La cérémonie s’est tenue en présence du préfet et président de la délégation spéciale de Kampti, Massahiba Aimé Soulama, entouré de collègues, d’amis et de parents des deux responsables.

Dans son allocution, Siaka Nawara Gnoumou a dressé un bilan jugé satisfaisant de son passage à la tête du service. Il a rappelé que les performances scolaires de la CEB sont restées au-dessus de 60 % de réussite depuis son arrivée. Il a également mis en exergue l’organisation d’une journée de l’excellence et la réouverture, au cours de l’année, de l’ensemble des écoles précédemment fermées pour cause d’insécurité. Il a affirmé quitter ses fonctions avec « le sentiment du devoir accompli ».

Prenant la parole, le nouveau CCEB, Eugène Hien, a d’abord exprimé sa gratitude « au Père céleste » pour la tenue de cette cérémonie. Il a remercié les plus hautes autorités du ministère en charge de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales pour la confiance placée en lui. Il a assuré qu’il entend consolider les acquis de son prédécesseur et relever, avec détermination, les défis qui s’imposent à la CEB de Kampti.

Représentant le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Poni, Issiaka Ouédraogo a rappelé que la mission assignée au nouveau CCEB s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement, conformément aux orientations de la Révolution progressiste et populaire.

Procédant à l’installation officielle du nouveau responsable, le préfet Massahiba Aimé Soulama a adressé une lettre de félicitations à Siaka Nawara Gnoumou pour les services rendus à la commune de Kampti. Il a également prodigué des conseils au CCEB entrant, réaffirmant la disponibilité de la délégation spéciale à accompagner la CEB dans l’atteinte de ses objectifs.

En marge de la cérémonie, le CCEB sortant a remis des attestations de mérite à plusieurs enseignants ayant enregistré un taux de réussite supérieur à 80 % au CEP lors de la dernière session.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata