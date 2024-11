Bogandé : Des leaders communautaires sensibilisés à la construction de la paix et à la lutte contre la stigmatisation

Bogandé, 28 nov. 2024 (AIB) – Le Collège de Dialogue et de Médiation de la Gnagna (CDM-GNG) a organisé, jeudi 28 novembre 2024, dans la salle de conférence « La Sagesse », une journée intercommunautaire pour sensibiliser les leaders communautaires à la construction de la paix, à la cohésion sociale et à la lutte contre la stigmatisation.

Cette rencontre visait à rappeler aux leaders communautaires de la commune de Bogandé leurs rôles et responsabilités dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. L’initiative a été portée par le CDM-GNG, une structure affiliée au Collège de Dialogue et de Médiation de l’Est, régie par la loi N°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 relative à la liberté d’association au Burkina Faso.

Selon l’abbé Mathieu Ouoba, président du CDM-GNG, cette journée avait pour objectif de renforcer le tissu social et la cohésion entre les différentes communautés à travers des échanges constructifs, inclusifs et respectueux.

Les organisateurs ont invité les participants à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect des différences, la solidarité et le vivre-ensemble.

Pour appuyer ce message, le communicateur Abbé Gérard Lankoandé a sensibilisé les participants sur l’importance de diffuser des messages de dialogue, de tolérance et de paix.

« Tout leader se doit de prêcher la concorde, l’acceptation mutuelle, et l’union pour un retour à la cohésion, à la solidarité et au vivre-ensemble », a-t-il souligné.

Le secrétaire général de la province de la Gnagna, Mendien dit Moussa Soma, a exprimé la satisfaction des autorités administratives pour cette initiative.

Il a exhorté les leaders présents à servir de relais auprès de leurs communautés respectives afin de promouvoir des comportements responsables et pacifiques dans la vie en société.

Agence d’Information du Burkina

Oyé Ardjima Yempabou TINDANO