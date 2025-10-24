Ouagadougou : Les membres du panel TikTok « La Voix du Sahel 1 » offrent du ciment et du matériel à Faso Mêbo

Ouagadougou, 24 oct. 2025 (AIB)-Les membres du panel TikTok « La Voix du Sahel 1 » ont apporté ce vendredi un soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec 5 tonnes de ciment, 20 bidons d’huile de coffrage, 20 pelles, 20 truelles et 100 kits alimentaires.

« Ce geste reflète notre attachement au développement national et traduit notre volonté de participer activement aux côtés du Camarade Président le Capitaine Ibrahim Traoré, à l’édification du Burkina Faso, à travers Faso Mêbo», a déclaré le président du panel TikTok « La Voix du Sahel 1 » Wangnin Zerbo :

À travers cette action, Wangnin Zerbo et ses camarades déclarent être engagés dans l’embellissement et l’aménagement des villes du Burkina Faso et invitent tous les autres Burkinabè à se mobiliser pour construire un Burkina plus fort.

Après la remise du don, les membres du panel joignent l’acte à la parole : aux côtés des travailleurs de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, ils classent les pavés et s’impliquent directement dans les travaux.

Le panel TikTok « La Voix du Sahel 1 » est un groupe de personnes actives sur les réseaux sociaux, défendant la Révolution progressiste populaire portée par le Président Ibrahim Traoré.

