BURKINA-AGRICULTURE-PRODUCTION-RIZ

Bobo-Dioulasso : Une rizerie produit près de 2 tonnes de riz de qualité par heure grâce à une trieuse optique

Bobo-Dioulasso, 9 août 2025 (AIB)-La rizerie Benkadi de Bobo-Dioulasso produit près de 2 tonnes de riz de qualité par heure, grâce à une trieuse optique moderne acquise dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

Située dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso, la rizerie Benkadi a bénéficié de cet équipement de pointe grâce à l’IP-P3A.

Selon le responsable de l’unité de transformation, Mansa Zerbo, cette trieuse optique moderne permet désormais à son unité de produire près de 2 tonnes de riz de qualité par heure.

M. Zerbo, qui s’exprimait samedi à Bobo-Dioulasso lors d’une immersion de journalistes, communicateurs, influenceurs et activistes dans son unité, s’est réjoui du soutien du gouvernement, précisant qu’il était auparavant difficile pour lui d’acquérir une telle machine de dernière génération.

« Nous allons maintenant pouvoir produire le riz en quantité pour que la population bénéficie d’un riz de qualité et consomme davantage le riz local », a-t-il affirmé.

À l’en croire, son unité produisait auparavant une tonne par heure, mais avec ce nouvel outil de travail, la production a doublé.

M. Zerbo a également souligné que la nouvelle machine est très performante et peut fonctionner 24 h/24, ce qui, selon lui, permet de répondre efficacement aux besoins de la population en matière de production.

« Nous allons bien travailler maintenant pour satisfaire la demande en riz, comme le recommande l’IP-P3A », a-t-il ajouté.

La veille, vendredi, les journalistes, communicateurs et influenceurs ont également visité d’autres activités déjà réalisées et en cours dans le cadre des Initiatives présidentielles, sous la vision éclairée du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la ville de Sya.

Il s’agit, entre autres, des ateliers de tissage, des activités à la maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso, des travaux de construction du stade omnisport de 15 000 places dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la relève et la promotion de l’élite sportive.

On note également les travaux de construction de l’amphithéâtre de 1 000 places dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité, ainsi que le chantier de construction du Centre médical communal de Belle Ville dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la santé.

Sur l’ensemble des sites visités, les travaux avancent à grands pas malgré l’hivernage, selon les techniciens chargés des chantiers.

Il convient de préciser que les hommes et femmes de médias, communicateurs, influenceurs et activistes ont participé, du 6 au 10 août 2025, à un atelier de formation sur les six Initiatives présidentielles, organisé par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

Agence d’information du Burkina

NO/ATA