BURKINA-GANZOURGOU-REFORESTATION- BOSQUET-KANDATENGA

115 plantes mis en terre dans le bosquet sacré de Kandatenga, au secteur 4 de Zorgho

Zorgho, (AIB)- L’Amicale des forestiers du Ganzourgou (AFG), en collaboration avec les filles et fils du quartier Kandatenga (secteur n°4 de Zorgho), a planté, samedi 9 août 2025, 115 plantes dans le bosquet sacré dudit quartier. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition des 48 heures de l’Amicale et vise à reverdir cet espace autrefois boisé, mais devenu nu du fait de l’action humaine.

Sur une superficie de 3 600 m² clôturée avec du grillage, les forestiers ressortissants du Ganzourgou, appuyés par les habitants de Kandatenga, ont mis en terre 115 plantes de diverses essences locales médicinales, dont le caïlcédrat, le baobab et le moringa. Cent autres plants ont été distribués aux communautés pour être plantés dans les concessions ou les champs.

Le Kindpaalg-naaba de Mogtédo, représentant les anciens du quartier, a salué ce geste qui contribue à restaurer un site sacré jadis vaste, mais dégradé par les feux de brousse.

La population locale, fortement impliquée, s’est engagée à veiller à l’entretien des plants, avec l’accompagnement technique du service de l’Environnement pour l’arrosage, la réalisation de pare-feux et la lutte contre la divagation des animaux.

Outre le reboisement, les 48 heures ont été marquées par une opération de don de sang ayant permis de collecter 22 poches au profit du Centre national de transfusion sanguine, ainsi que par la remise de matériel au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et au service de l’Environnement de Zorgho.

Les équipements offerts comprennent des kits médicaux, des insecticides, du savon, des poubelles, des potences, des brouettes, des râteaux et des pelles.

Des vivres, dont 20 sacs de riz et du spaghetti, ont également été remis aux services en charge de l’action humanitaire au profit des familles en difficulté.

Le président de l’AFG, Ragnang-néwendé Roland Kaboré, a expliqué que cette initiative vise à conjuguer protection de l’environnement, cohésion sociale et solidarité envers les couches vulnérables. Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires et bienfaiteurs pour leur soutien.

Patronne de la cérémonie, la haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba, a salué « une initiative hautement citoyenne » conforme à la politique nationale. Elle a invité les forces vives du Ganzourgou à multiplier les actions en faveur de l’environnement et de la solidarité.

Le parrain, l’opérateur économique Omar Bonkoungou, représenté par Richard Kaboré, a félicité l’AFG pour son « esprit de solidarité, de responsabilité et d’action concrète ». Il a promis son accompagnement pour les initiatives futures.

La cérémonie, qui a mobilisé autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des personnalités du monde forestier, s’est achevée sur un appel à faire du Ganzourgou une province verdoyante et résiliente.

Agence d’information du Burkina

MS/ata