BURKINA – CULTURE – SPÉCIFIQUES

Agriculture : « Les cultures spécifiques dites impossibles sont une réalité au Burkina », (Resp.)

Bobo-Dioulasso, 9 août 2025 (AIB)-Le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), Inoussa Ouédraogo, a affirmé samedi, au cours d’une immersion des communicateurs dans un champ de bananeraies, que les cultures spécifiques telles que le cacao et le café, autrefois considérées comme impossibles, sont désormais une réalité au Burkina Faso, grâce à la vision du président du Faso.

« Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), nous avons cherché à savoir dans quelle mesure il serait possible de produire ces cultures spécifiques, autrefois jugées impossibles au Burkina Faso », a déclaré le coordonnateur technique de l’IP-P3A, Inoussa Ouédraogo.

Selon lui, la vision éclairée du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a permis d’expérimenter ces cultures, qui sont aujourd’hui une réalité dans le pays.

M. Ouédraogo a précisé qu’il s’agit, entre autres, du cacao, de l’ananas, de l’avocat, de la cola, du café, du manioc et de la banane plantain.

Il a expliqué que sa structure a travaillé avec une société privée pour la multiplication des différents plants.

« Nous avons près de 103 000 pieds d’avocatiers, 81 000 rejets de banane plantain, et 70 000 plants qui sont restés dans la région du Guiriko », a-t-il ajouté.

À ses dires, la semence de banane devrait générer 400 000 plants en 2026.

Inoussa Ouédraogo a également indiqué que la production d’ananas dépasse les 100 tonnes à l’hectare et que le fruit est de très bonne qualité.

« Nous pensons aussi réussir la production du café dans notre pays », a-t-il confié.

Agence d’information du Burkina

