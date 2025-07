Bobo-Dioulasso : Le footballeur Sami Hien renoue avec ses racines avec un match de retrouvailles

Bobo-Dioulasso, 19 juillet 2025 (AIB)- L’international burkinabè Sami Hien a agréablement surpris les habitants du secteur 22 de Bobo-Dioulasso, ce samedi 19 juillet, en organisant un match de gala entre son équipe et ses aînés du quartier où il a grandi et fait ses premiers pas dans le football.

Dans une ambiance conviviale et pleine d’émotions, le milieu de terrain a tenu à revivre ses souvenirs d’enfance, tout en rendant hommage à ceux qui ont marqué ses débuts. L’initiative, bien accueillie par les habitants, avait pour objectif de renforcer les liens intergénérationnels et de rappeler l’importance de ne jamais oublier ses origines.

Le match, disputé sur le terrain du secteur 22, s’est soldé par un score nul d’un but partout. Mais au-delà du résultat, c’est l’esprit de fraternité et de reconnaissance qui a marqué les esprits.

« On était assis, et on a vu les gens aller vers le terrain. Et comme notre passion, c’est le football, on s’est levés pour suivre le match. C’était un beau moment dans le secteur », a confié un passionné de ballon rond.

Un autre supporter, visiblement touché par l’initiative, a salué le geste du joueur :

« Si Sami se rappelle de ses grands frères du quartier, c’est une très bonne chose. Chaque Burkinabè doit connaître ses origines. Merci à lui. »

Ce match de retrouvailles a permis non seulement de revivre des moments forts, mais aussi de promouvoir les valeurs d’humilité, de reconnaissance et de solidarité, chères au peuple burkinabè.

Agence d’information du Burkina