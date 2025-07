Brigade « laabal » : journée de sensibilisation dans le quartier Patte d’oie à Ouagadougou

(Ouagadougou, 17 juillet 2025). Une unité de la Brigade « laabal » conduite par le lieutenant de police Ousséni KONDOMBO a fait une descente ce jeudi dans le quartier Patte d’oie à Ouagadougou pour une mission de sensibilisation et d’imposition des attitudes à adopter pour assainir les espaces communs et pour une meilleure propreté de l’environnement et le respect des règles régissant l’occupation de l’espace public.

Dans cette partie de la Patte d’oie et particulièrement sur cette importante artère, le constat est désolant : construction de kiosques et de boutiques sur les caniveaux, raccordement des eaux usées et des eaux de toilettes avec les caniveaux, déversement des déchets dans les caniveaux, insalubrité.

Face à ces attitudes contraires à la vision de la Révolution progressiste populaire qui prône l’ordre et la discipline, le lieutenant KONDOMBO et ses hommes entrent en action. Cours après cours, les habitants sont invités à assainir leurs cadres de vie. Sur le champ, l’ordre est intimé de ramasser les ordures qui jonchent les rues. L’inspection s’étend à l’intérieur des cours, il faut boucher les raccordements sauvages aux caniveaux. Et aucun détail n’échappe à la Brigade « laabal ». Même les chefs de famille absents sont appelés au téléphone pour mettre fin aux désordres constatés.

Les boutiques, les kiosques et autres commerces installés sur les caniveaux sont démantelés. Toute la journée, les hommes de la Brigade « laabal » ont fait passer le message sur la nécessité pour tous d’être des acteurs de cette dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays sous l’impulsion du Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après cette phase de sensibilisation, les choses vont se corser pour les inciviques de l’ordre et de la discipline.

En attendant, le lieutenant KONDOMBO interpelle les tenants de boutiques, les gérants des kiosques, les commerçants aux abords des voies publiques et l’ensemble des Burkinabè à plus de responsabilité sur la propreté de leurs espaces et la préservation des aménagements publics.

Créée le 18 juin 2025, la Brigade civique « laabal » se veut être un instrument civique de régulation sociale, capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité afin d’agir en complémentarité avec les autres forces déjà établies.

Direction de la communication de la Présidence du Faso