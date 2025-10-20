Burkina-Banwa-Opération-salubrité-Solenzo

Banwa/Solenzo : FDS, VDP et veille citoyenne s’activent pour assainir la ville

Solenzo,18 Oct. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de Solenzo et les forces combattantes ont organisé samedi, une journée de salubrité pour donner un visage humain à certains endroits publics de la ville.

Une bonne collaboration entre les Forces de Défense et de Sécurité, les Volontaires pour la Défense de la Patrie et la veille citoyenne, appuyés par la population de Solenzo qui est sortie nombreuse munie de râteaux, de machettes, de pelles et de balais, etc. a permis de nettoyer les alentours du commissariat central de la police, l’intérieur du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA), du marché central et de la préfecture de Solenzo.

Selon le Capitaine Papa Parfait Kambou, cette initiative est de rendre ces endroits publics propres et aussi le lancer un message à la population afin de tenir les endroits publics propres.

« En attendant la brigade laabal, chacun doit veiller à la propriété dans son entourage. La ville de Solenzo et doit être propre et pour cela, il faut que nous la nettoyons », a déclaré le capitaine Papa Parfait Kambou à l’endroit de la population.

Ce samedi matin, Certains ont coupé les hautes herbes et les arbustes avec les machettes tandis que les autres les mettaient dans les tricycles et les véhicules mobilisés à cet effet. Les poubelles au bord de la voie principale ont été également vidées.

C’est dans une joie que les bénévoles se sont donnés rendez-vous une prochaine fois pour le nettoyage d’autres endroits publics.

Agence d’Information du Burkina

SO/bbp