Banwa/Montée des couleurs : le haut-commissaire invite les populations à épouser les idéaux de la Révolution

Solenzo,1er Sept. 2025 (AIB)- Le haut- commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a invité la population à un changement de comportement lundi, lors de la montée des couleurs tournante à la direction provinciale en charge de l’Agriculture.

La traditionnelle montée des couleurs chaque premier lundi du mois a été observée à la direction provinciale de l’Agriculture et des Ressources halieutiques des Banwa en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, les forces de défense et de sécurité ainsi que les responsables des différentes couches sociales.

Le haut-commissaire de la province, Sanfiénalé Joseph Sirima, a rappelé l’importance du respect des couleurs et a invité la population à l’union sacrée et entamer la dynamique de la Révolution progressiste populaire en privilégiant le développement endogène autour des filles et fils de la province.

Selon lui, Chaque citoyen doit manifester son attachement à la mère patrie en menant en posant des actes dans le sens de son développement et sa souveraineté.

Agence d’information du Burkina

