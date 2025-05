CHINE-BURKINA-PEKIN-COOPERATION-MEDIAS

Coopération Chine-Burkina : 22 leaders de médias renforcent leurs capacités à Pékin

Pékin, le 11 mai 2025 (AIB)- Une vingtaine de responsables de médias et de structures de communication burkinabè participent à un séminaire de formation qui se déroule du 08 au 28 mai 2025 à Pékin, la capitale de République populaire de Chine, à l’initiative du ministère chinois en charge du Commerce.

Organisée par la Direction en charge de la coopération économique et technique internationale (CBIC) du Ministère chinois du Commerce, la cérémonie d’ouverture du séminaire de formation à l’intention de 22 leaders de médias et structures de communication burkinabè à Pékin, en Chine, a été marquée par la présence de la Directrice générale en charge des médias audiovisuels de Chine, Zhou Jihong et du Directeur général adjoint du CBIC, He DongBo.

Prenant la parole chacun a salué l’excellence des relations de coopération sino-burkinabè qui permet des échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques dans divers domaines en général et dans le secteur des médias en particulier.

En réaction, le porte-parole des séminaristes, Pascale Yembouani Thombiano, Conseiller technique du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a souligné le renforcement des relations de coopération sino-burkinabè soutenu au plus haut niveau par les Chefs d’Etat chinois Xi Jinping et burkinabè Ibrahim Traoré.

Ce séminaire, a-t-il poursuivi, constitue une illustration de cette coopération qui se consolide au fil des ans pour le bonheur de leurs peuples.

Monsieur Thiombiano a relevé le rôle majeur de la communication contribuant à l’éducation, la sensibilisation et l’information, surtout dans le contexte actuel du pays confronté au double défis sécuritaire et humanitaire.

La création de la chaîne de télévision nationale en 1963, a affirmé monsieur Thiombiano, l’une des premières en Afrique postcoloniale, témoigne de l’importance du rôle de la télévision pour pays.

« L’intelligence artificielle est une opportunité et une menace, les populations doivent être éduquées à cet outil afin de distinguer le vrai du faux », a estimé monsieur Thiombiano, pour qui le séminaire constitue une opportunité qui permettra aux participants de mieux maitriser cet outil afin d’en tirer le meilleur parti.

Par ailleurs, les formations professionnelle et technique ainsi que les immersions au sein des médias chinois, des sites touristiques et lieux de mémoire prévues dans le programme de séjour favoriseront une meilleure connaissance de ce pays aux participants et inversement de faire connaitre le leur. Des partenariats pourraient naître de cette rencontre entre experts des médias et de la communication.

Agence d’information du Burkina

