Bam : Une coopérative accroît substantiellement sa production de pomme de terre grâce à l’offensive agricole

Kongoussi, 29 janvier 2025 (AIB) – Le président de la société coopérative simplifiée Neema Waya de production de pomme de terre du secteur 4 de Kongoussi, Abdoulaye Sawadogo, a annoncé mardi que sa structure prévoit de récolter plus de 70 tonnes de pomme de terre à l’issue de la campagne sèche, grâce à l’accompagnement du gouvernement burkinabè et à l’encadrement des agents techniques de l’agriculture de Kongoussi.

« Notre société coopérative exploite trois hectares pour la pomme de terre cette année au bord du lac Bam. Une partie des semences nous a été offerte par le ministère de l’Agriculture. Avec l’encadrement des agents agricoles, nous comptons récolter au moins 22 tonnes par hectare », a-t-il déclaré.

M. Sawadogo s’exprimait le 28 janvier 2025 en marge d’une visite d’encouragement du Haut-Commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, auprès des producteurs maraîchers de Kongoussi et de Darigma.

Le président de la coopérative, tout en remerciant les autorités burkinabè pour leur soutien, a exposé certaines difficultés au Haut-Commissaire Ouédraogo.

« Dans la zone du secteur 4, au moins 60 hectares sont utilisés cette année pour produire de la pomme de terre. Mais avec le projet du lac Bam, nous allons devoir quitter les lieux. C’est pourquoi nous plaidons pour être pris en compte dans l’attribution des parcelles aménagées par le projet », a-t-il souligné.

Abdoulaye Sawadogo, passionné par la production maraîchère, a également demandé la construction d’une chambre froide à Kongoussi pour permettre la conservation des produits.

« L’année dernière, j’ai vendu mon haricot vert à 100 francs CFA le kilo parce que tout le monde a récolté au même moment et il n’y avait pas de chambre froide. Chacun était obligé de brader sa récolte pour éviter des pertes. Avec 60 hectares de pomme de terre attendus cette année dans le secteur 4 seulement, il est urgent de penser aux infrastructures de conservation. C’est mon cri de cœur », a-t-il justifié.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture du Bam, Basba Yanogo, a confirmé que la production maraîchère gagne du terrain dans la province. Il a informé le Haut-Commissaire que pour cette campagne sèche, plus de 3 300 hectares sont exploités dans le Bam.

Le Haut-Commissaire Karim Ouédraogo a félicité l’ensemble des producteurs maraîchers visités et les a exhortés à se concentrer sur leurs activités de production. Les producteurs des secteurs 4 et 2 de Kongoussi ainsi que ceux de Darigma produisent diverses spéculations telles que la tomate, l’oignon, le haricot vert et la pomme de terre sur les quatre sites visités.

