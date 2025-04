Bam : L’ONG ADRA et l’ANADI lancent un nouveau projet humanitaire dans les communes de Kongoussi et de Tikaré

Kongoussi, 17 avril 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a procédé ce mardi 15 avril 2025 à Kongoussi, au lancement d’un projet dénommé Life Saving (LISA), porté par deux ONG œuvrant dans l’humanitaire, afin de renforcer la résilience de plus de 45 000 personnes en situation de vulnérabilité dans les communes de Kongoussi et de Tikaré.

Le projet LISA, qui signifie sauver des vies, a été co-initié par l’ONG Agence adventiste de développement et de secours (ADRA) et l’Association nationale d’action pour le développement intégral (ANADI), grâce au financement du ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne.

Il sera mis en œuvre sur une période de 22 mois et portera principalement sur la distribution de vivres, l’appui humanitaire, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, à travers la réhabilitation de forages et la réduction des risques de catastrophes. Le coût global du projet s’élève à 800 millions de francs CFA.

Les cibles prioritaires du projet sont les populations hôtes et les personnes déplacées internes de Kongoussi et de Tikaré.

« Ce projet n’est pas une réponse ponctuelle, c’est un engagement durable en faveur de la dignité humaine. Il traduit une volonté partagée de localisation de l’aide, de co-responsabilité et de co-construction avec les communautés bénéficiaires, dans le respect de leurs savoirs, de leurs voix, de leurs espoirs », a indiqué le Directeur de ADRA Burkina Faso, Edmond Gué.

Le directeur exécutif de l’ANADI, Sibiri Wenceslas Sawadogo, a expliqué que le projet touchera au moins 45 000 personnes dans les deux communes, dont 15 000 de manière directe.

Et selon lui, le choix de ces deux communes n’est pas anodin : « Kongoussi est le dernier maillon qui reçoit beaucoup de personnes déplacées internes venant de tous les départements.

Tikaré aussi accueille des déplacés des communes de Rollo, de Séguénéga et de 30 villages de la commune de Tikaré. C’est pourquoi nous avons axé notre intervention sur ces deux communes », a-t-il précisé.

Le Naba Tigré, chef du canton de Zitenga (Tikaré), estime que ce projet est très salutaire en ce sens qu’il contribuera à soulager les communautés. Il a pris l’engagement, avec la communauté, d’accompagner la mise en œuvre réussie du projet.

Le Haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a rassuré l’ONG ADRA et l’ANADI de l’entière disponibilité des services de l’administration déconcentrée pour les accompagner dans la bonne mise en œuvre du projet.

