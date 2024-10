Balé/Lutte contre le cancer de sein : Des femmes mènent des sensibilisations et de dépistage à Wona

Ouagadougou, 25 oct. 2024 (AIB) – L’union des femmes de la mine de Mana a organisé dans le cadre du « mois d’octobre rose », dédié à la lutte contre le cancer du sein, des activités de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus. Le lancement des activités a eu lieu, le jeudi 24 octobre 2024 à wona par une « marche rose » qui a rassemblé les populations locales et les travailleurs de la mine.

L’union des femmes de la mine de mana est engagée contre le cancer gynécologique dans la zone d’impact des activités de la mine. A cet effet, elle a confirmé pour la troisième année consécutive son engagement pour la santé maternelle de ses sœurs à travers diverses activités dans le cadre de son programme annuel du mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein dénommée octobre rose.

Les activités de sensibilisations ont débuté dans la matin

ée de jeudi par une « marche rose ». Les hommes de la mine et des villages environnants ont témoigné leur solidarité aux femmes par leur présence. Les marcheurs sont partis depuis la guérite d’entrée puis ils ont parcouru les artères principales du village de wona avant de rejoindre l’espace du marché. Tout au long du parcours, ils ont véhiculé des messages favorables au dépistage et à l’élimination du cancer de sein dans la communauté locale.

Sur la place du marché, le public a suivi un théâtre forum animé par la troupe Farafina Yelé. Le jeu de rôle a permis aux comédiens et au public de mettre en valeurs les bonnes pratiques pour une lutte efficiente contre le cancer du sein et du col de l’utérus qui font des victimes. Le message de la troupe a conquis les spectateurs qui ont positivement réagi à l’engagement des organisatrices de la campagne contre le cancer des femmes.

Selon la présidente de l’union, Zara Ouédraogo, « octobre rose » est une occasion pour leur association de s’engager dans la lutte contre le cancer des femmes et la mobilisation de la population est une raison de satisfaction. Dans ce sens la présidente a invité les femmes et les jeunes filles à faire leur dépistage gratuitement dans les centres de santé indiqués pour la circonstance et à la clinique du site pour leur bienêtre. Aussi elle a sollicité

l’accompagnement des hommes et des leaders communautaires afin de briser le tabou autour des séances de dépistage. Madame Ouédraogo a profité de cette tribune pour traduire la reconnaissance de leur association aux autorités administratives locales, aux leaders communautaires, aux responsables de la mine EDV et aux sociétés sou traitantes pour leur engagement et soutien dans l’organisation des activités. Pour un succès des kits de dépistage ont été remis aux centres de santé choisis.

Selon le représentant du manager général Abdoul Karim il est de leur responsabilité d’accompagner une telle initiative qui participe au bienêtre de la communauté et les premiers responsables ne pouvaient s’empêcher d’accompagner les femmes dans leur noble combat contre le cancer.

La vice-présidente de la délégation spéciale de Bana par ailleurs coordonnatrice des associations féminines Nafissatou Diallo a également félicité l’initiative des femmes de mana. Madame Diallo a également invité ses sœurs à participer massivement au dépistage pour s’assurer de leur santé. De son avis, le cancer de sens et du col de l’utérus est une réalité et bien souvent c’est la négligence et n’ignorance des femmes qui conduisent aux situations déplorables.

Cette campagne de sensibilisation et de dépistage a été l’occasion pour les organisatrices et les différents participants aux activités de reconnaitre que la victoire contre le cancer est possible par une synergie d’action participative, d’où leur slogan « ensemble c’est possible» plusieurs fois repris à l’unisson.

Les activités de l’union des femmes de la mine de Mana s’étendent sur trois jours avec une conférence publique sur les cancers gynécologiques, une séance d’aérobic, et une soirée de réjouissance.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata