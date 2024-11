Burkina-Balé-Réseau-Protection-Enfant

Balé : Le réseau pour la protection de l’enfance section Balé fait le bilan de ses activités

Boromo, 16 nov. 2024 (AIB) – Le réseau de protection de l’enfance (RPE) section Balé a tenu sa première session semestrielle de de l’année le jeudi 14 novembre 2024 à Boromo. L’assemblée générale a rassemblé plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur de la protection de l’enfance. La coordination a présenté le bilan des activités réalisées, le programme des activités à venir et deux communications.

Cette première session a été présidée par le coordonnateur du réseau Emmanuel Fao substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Boromo. Elle a rassemblé une trentaine d’acteurs intervenant dans la production de l’enfance.

La coordination a fait le bilan des activités réalisées et proposé une série d’activités. Elle a promis mobiliser de nombreux acteurs et consolider les efforts dans la sensibilisation pour la protection des enfants face aux nombreuses violences dont ils sont victimes au quotidien en famille, à l’école et dans leur relation avec ceux qui les côtoient.

Pour permettre aux participants de bien connaitre le RPE, ses objectifs et renforcer l’engagement individuel et collectif des acteurs pour le bien-être des enfants, la coordination a fait deux communications. La première communication a fait une présentation du « Réseau pour la protection de l’enfance » et la second a porté sur « Les violences faites sur les enfants ». Les communications ont été livrées par le rapporteur principal du RPE, la directrice provinciale en charge de l’action humanitaire, Lamoussahan Souali Ouédraogo.

La communicatrice a révélé qu’il y a urgence à mutualiser les efforts dans la protection de l’enfance face à la violence sexuelle, psychologique, physique et la négligence dont souffrent de nombreux enfants, souvent en silence avec des causes variées.

Mme Ouédraogo a également partagé les bonnes pratiques à promouvoir et les mesures légales en termes de droits de l’enfant.

Selon le coordonnateur du RPE, Emmanuel Fao, cette session a été un cadre d’échange et de partage d’expérience, aussi la pluralité des participants a été un acquis pour la réussite des activités à venir.

En plus, M. Fao a dit sa satisfaction pour la tenue de la session, la qualité des échanges et la présence effective des structures invitées. Le coordonnateur a aussi souligné que le RPE section Balé existe depuis quatre ans, malgré les difficultés le réseau a eu des acquis grâce à l’engagement des membres de la coordination et des partenaires qui les accompagnent dans la réalisation d’activités de sensibilisation. Ce fut l’occasion pour la coordination d’inviter de nouveaux acteurs et les ONG à les accompagner.

Le réseau pour la protection de l’enfance est une initiative de l’état. Les membres du réseau sont des acteurs judiciaires, du service de l’action humanitaire, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de l’éducation nationale. Le réseau bénéficie de l’accompagnement de partenaires comme les ONG œuvrant dans les droits humains et la protection de l’enfance.

