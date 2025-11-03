Burkina/Balé-Don-Faso-Mêbo

Balé : Le festival carrefour des traditions et cultures a fait don d’une demi tonne de ciment à Faso Mèbo

Boromo, le 3 nov. 2025 (AIB) – Le comité d’organisation du festival carrefour des traditions et cultures a offert une demi tonne de ciment à Faso Mêbo a Boromo, le jeudi 30 octobre 2025. Le don a été reçu par le haut-commissaire de la province, Martin Bako.

Ce don a été fait en prélude à l’organisation de la 1ère édition du festival carrefour des traditions et cultures en fin novembre Le don a été officiellement reçu par le Haut-commissaire, Martin BAKO.

Selon le promoteur du festival, André Bamales, le don répond à un élan de solidarité et de participation à la reconstruction nationale. Aussi, le comité a prévu également une demi tonne de ciment pour accompagner l’initiative de construction de la clôture du CSPS urbain 1 de Boromo portée par la communauté locale.

Ce geste symbolique traduit l’engagement du comité à accompagner les actions de développement et à contribuer à la reconstruction du pays. À travers cette action, le festival réaffirme ses valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

Le haut-commissaire a traduit sa reconnaissance aux donateurs et appelé les autres promoteurs suivre l’exemple.

La 1e édition du festival carrefour des traditions et cultures est prévue du 28 au 30 novembre sur le terrain en face de la Mosquée sunnite de Boromo.

