AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO

« L’Égypte est prête à renforcer toutes sortes de coopération avec le Burkina Faso », dixit l’Envoyé spécial du Président égyptien à sa sortie d’audience

(Ouagadougou, 22 juillet 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce mardi après-midi, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Expatriés de la République Arabe d’Égypte, Dr Badr ABDELATY, porteur d’un message du Président égyptien, Abdel Fattah AL-SISSI à son homologue burkinabè.

« J’ai transmis les salutations et le soutien du Président de la République Arabe d’Égypte au Président le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Je lui ai aussi remis un message écrit concernant notre coopération bilatérale et l’engagement de l’Égypte de continuer à renforcer cette coopération », déclare Dr Badr ABDELATY à sa sortie d’audience.

Le Président du Faso et son hôte ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun comme les investissements, le commerce, la sécurité et la défense notamment la lutte contre le terrorisme. « L’Égypte s’engage à soutenir les trois pays de l’AES (le Burkina Faso, le Niger et le Mali ) dans leur combat commun contre le terrorisme et nous continuerons à leur fournir tout type d’aide. Dans le cadre du renforcement de nos relations, nous sommes prêts à toutes sortes de coopération avec le Burkina Faso et l’ensemble des pays frères de l’AES », souligne Dr Badr ABDELATY.

« Nous remercions profondément le Président TRAORÉ pour son soutien à l’unité africaine et sa lutte pour la souveraineté du Burkina Faso », affirme le ministre égyptien pour qui, le renforcement de la coopération entre les deux pays peut aussi porter sur des secteurs comme l’agriculture, la fabrication des produits pharmaceutiques, les infrastructures pour le bonheur des deux peuples.

Au cours de cette audience, l’émissaire égyptien a traduit toute sa reconnaissance au Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour son soutien à la candidature de l’ancien ministre égyptien chargé du Tourisme, Dr Khaled El-ENANY, pour le poste de Directeur général de l’UNESCO.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso