Burkina-Mali-Coopération-Art

Arts plastiques : La marche de l’AES vers la liberté inspire un peintre burkinabè

Ségou, 7 fév. 2025 (AIB) — Le peintre burkinabè, OWAR a présenté à la foire internationale de Ségou, une toile montrant les trois leaders de l’Alliance des Etats du sahel (AES) et leurs peuples en marche sur le chemin de la liberté.Outre sa toile Résilience, le peintre-gendarme, l’adjudant Ouédraogo Wendyam Abdoul-Rasmane, alias OWAR a exposé une autre œuvre intitulée

La marche de la libération de l’AES à la foire internationale de Ségou.Sur ce tableau, l’on voit en arrière-plan les cartes du Burkina Faso, du Mali et du Niger formant les pièces d’un puzzle, symbolisant, selon OWAR, l’unité et la solidarité qui lient les nations de l’AES.Au premier plan, on aperçoit les présidents Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahamane Tiani du Niger.Ces trois guides marchent en tête des peuples de l’AES, déterminés à acquérir la vraie liberté.

Les banderoles portant les inscriptions « Paix et sécurité », « Enfin une vraie libération », « Souveraineté », etc. traduisent les aspirations de ces citoyens.Une banderole est laissée vierge pour que tout spectateur du tableau puisse y inscrire son souhait, affirme OWAR.Autre détail : on remarque sur les flancs du tableau des chaînes brisées.« Ce sont les liens de l’esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme que les trois leaders, avec le soutien actif de leurs peuples, ont réussi à rompre », explique l’adjudant Ouédraogo Wendyam Abdoul-Rasmane.La foire internationale, qui se tient en marge de Ségou Art – Festival sur le Niger, s’achève le 10 février 2025.

Agence d’information du BurkinaTilado Apollinaire ABGA