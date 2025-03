FOOT-BFA-MOND-SPORT-FIFA-CAF-CM2026

Alerte: CM2026: « toutes la nation veut la qualification pour une première fois en coupe du monde », selon Brama Traoré

Ouagadougou, 10 mars 2025 (AIB) – L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré a déclaré lundi que toute la nation attend d’une qualification historique de l’équipe à la Coupe du monde, lors de la conférence de presse qu’il a animée à Ouagadougou pour dévoiler les 25 joueurs convoqués pour les éliminatoires du mondial 2026.

« Toutes la nation veut la qualification pour une première fois en coupe du monde. L’encadrement travaillera à engranger les six points qui compteront pour la qualification. Même si on n’est pas premier de notre groupe, on va jouer les matchs de barrage », a déclaré l’entraineur des Etalons Brama Traoré qu’il voulait donner les objectifs des Etalons pour ces deux matchs des 4e et 5e journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

L’entraineur des Etalons du Burkina Faso Brama Traoré a dévoilé une liste de 25 Etalons avec la présence des principaux cadres de l’équipe et de nouvelles têtes. C’est le cas du seul joueur local, Memel Dao, sociétaire de l’AS SONABEL, de Guy Arsène Kouassi (AC Ajaccio, France), Mohamed Zoungrana (Mouloudia Club, Algérie), et de Cyriaque Kalou Bi Irié (Troyes, France). Il y a également le retour de Ismaïla Ouédraogo dit NGolo Kanté (Atromitos FC, Grèce).

La Coupe du monde 2026 va se jouer au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

Gardiens

Hervé Koffi (RC Lens, France), Kylian Nikiéma (ADO La Haye, Pays-Bas), Farid Ouédraogo (AS Vita Club, RD Congo)

Défenseurs

Issa Kaboré (Werder Brême, Allemagne), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen, Allemagne), Issoufou Dayo (RS Berkane, Maroc), Nasser Djiga (Wolves, Angleterre), Steeve F. Yago (Aris Limassol, Chypre), Adamo Nagalo (PSV Eindhoven, Pays-Bas), Mohamed Yabré (ASEC d’Abidjan, Côte d’Ivoire), Guy A. Kouassi (AC Ajaccio, France)

Milieux

Memel Dao (AS SONABEL, Burkina Faso), Cédric Badolo (Spartak Trnava, Slovaquie), Mohamed Zoungrana (Mouloudia Club, Algérie), Blati Touré (Pyramide FC, Egypte), Josué Tiendrébéogo (FC Annecy, France), Saidou Simporé (National Bank of Egypt SC, Egypte), Dramane Salou (FK Sloutsk, Biélorussie), Ismaïla Ouédraogo (Atromitos FC, Grèce)

Attaquants

Franck Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk, Ukraine), Dango Ouattara (Bournemouth, Angleterre), Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Hassane Bandé (HJK Helsinki, Finlande), Mohamed Konaté (Al-Riyadh FC, Arabie Saoudite), Cyriaque Kalou Bi Irié (Troyes, France).

Agence d’information du Burkina

as/ata