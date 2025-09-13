Agence burkinabè de l’Énergie atomique : le président Harouna SAWADOGO installé

(Ouagadougou, 13 septembre 2025). Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ a procédé, le vendredi 12 septembre, à l’installation officielle du président de l’Agence burkinabè de l’Énergie atomique (ABEA), Harouna SAWADOGO.

Nommé président de l’Agence burkinabè de l’Énergie atomique par le Conseil des ministres du 4 septembre 2025, Harouna SAWADOGO est un consultant en management de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l’environnement.

Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ a, au nom du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, procédé à son installation avant de lui remettre sa lettre de mission.

« Les attentes sont fortes, non seulement au niveau des autorités politiques, mais aussi au niveau des populations », souligne Dr Zakaria SORÉ. Tout en félicitant le président de l’ABEA, il l’a donc invité à prendre en compte l’intérêt supérieur des Burkinabè dans ses décisions.

Le président de l’ABEA, Harouna SAWADOGO a exprimé sa gratitude aux « plus hautes autorités avec à leur tête le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ » pour lui avoir confié cette mission. Il dit mesurer la charge et le challenge de la mission, mais reste confiant de relever le défi avec le concours de tous.

D’ores et déjà, il a annoncé la création d’un organe de consultation et de concertation technique et scientifique pour prendre en compte les contributions des compétences et les expertises des Burkinabè intervenant dans le domaine des technologies nucléaires.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina