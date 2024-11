Burkina : Le projet de budget 2025 priorise l’éducation, la santé, l’autosuffisance alimentaire et la protection sociale

Ouagadougou, 13 nov. 2024 (AIB)- Le gouvernement burkinabè a adopté, mercredi à Ouagadougou, l’avant-projet de budget 2025 qui prévoit 3 193 milliards de FCFA de recettes et 3 593 milliards de FCFA de dépenses, incluant d’importants investissements structurants dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’autosuffisance alimentaire et de la protection sociale.

Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Boubacar Nacanabo, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré chaque ministre et son équipe pour travailler à réduire les charges de fonctionnement au profit des dépenses d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’autosuffisance alimentaire et la protection sociale.

Cet avant-projet de budget sera ensuite soumis au vote de l’Assemblée législative de Transition.

